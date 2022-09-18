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Как действовать после освобождения из оккупации и плена и поддержать близких – конкретные советы

Дата публикации
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Время на прочтение
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Как действовать после освобождения из оккупации и плена и поддержать близких – конкретные советы

Фото: pixabay.com

Жизнь в оккупации очень сложный опыт, который может иметь ряд последствий для психологического состояния человека.

Как действовать после освобождения территорий, как поддержать близких и справиться с опытом оккупации и плена.

Предоставляем конкретные советы и полезные контакты от специалистов Минздрава.

Также мы собрали полезные контакты, по которым можно получить бесплатные консультации по физическому, эмоциональному и психологическому состоянию:

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  • Контакт-центр МОЗ Украины – 0-800-602-019
  • Правительственная «горячая линия» – 15-45
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  • Номер организации «Человек в беде» – 0-800-210-160 (круглосуточно)
  • Телефон доверия Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи в случае состояний душевного кризиса – (044) 456-17-02, (044) 456-17-25 (круглосуточно)
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  • Линия эмоциональной поддержки МОМ – 0-800-211-444 (с 10:00 до 20:00 ежедневно)
  • Линия предотвращения самоубийств Ukraine LifeLine – 733
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Напомним, в США объявили чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы.

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Дата публикации
Просмотры
138
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