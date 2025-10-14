Как действует мясоедная диета и опасна ли она для организма

Мясо / © Pixabay

Диета, основанная исключительно на красном мясе, обещает быстрое похудение путем кетоза, но в то же время несет серьезные угрозы для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Кардиологи предупреждают об увеличении риска инсульта более чем в два раза.

Об этом пишет издание LADbible.

Некоторые сторонники так называемой «плотоядной диеты» утверждают, что ограничение питания исключительно мясом якобы приносит пользу здоровью. Однако медики отмечают: это не сбалансированный рацион, который необходим для нормальной работы организма.

Этот подход предполагает потребление большого количества мяса, иногда только красного мяса, без включения овощей, фруктов, злаков и других источников питательных веществ. Привлекает внимание эффект похудения и повышения мышечной массы у некоторых людей, но научных доказательств пользы для здоровья очень мало.

Как тело реагирует на такой рацион

Из-за отсутствия углеводов организм сначала сжигает гликоген, что приводит к потере воды, а не жира. После истощения запасов гликогена организм переходит в состояние кетоза — начинает сжигать жир, что может временно уменьшить аппетит и создать ощущение сытости.

В течение первых недель люди могут ощущать реальную потерю веса и стройность, но это часто только краткосрочный эффект.

Мясоядная диета исключает клетчатку, витамины и микроэлементы, которые содержатся в растительной пище. Специалисты по питанию предупреждают, что долгий отказ от растительных продуктов может нарушить работу кишечника, а возвращение к обычному рациону может вызвать сильную реакцию пищеварительной системы.

Избыток белка создает дополнительную нагрузку на печень и почки, повышая риск образования болезненных камней в почках. Отсутствие сбалансированного рациона влияет и на мозг: дефицит питательных веществ может ухудшить настроение и когнитивные функции.

Кардиологи отмечают: регулярное употребление большого количества красного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 53% и более чем вдвое увеличивает риск инсульта. Поэтому краткосрочная стройность организма нивелируется долгосрочным вредом для здоровья.

Хотя кетогенный эффект и временная потеря веса могут выглядеть привлекательно, соблюдение рациона только из красного мяса опасно для долгосрочного здоровья. Медики советуют включать в рацион овощи, фрукты и источники белка меньшей жирности, такие как курятина или индейка, чтобы поддерживать баланс и избегать серьезных осложнений.

