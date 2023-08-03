Как долго можно жевать жвачку: ответ стоматологов, который вас удивит

Жевательные резинки – действенное средство борьбы с неприятным запахом изо рта. Но мало кто задумывается над тем, как долго можно жевать жвачку? Ответ на этот вопрос дали стоматологи.

Об этом рассказывают в Riverwalk Dental and Orthodontics. Согласно данным Бюро переписи населения США, средний американец ежегодно в среднем жует примерно 680 г жевательных резинок. Такие цифры мало поражают, ведь резинка остается неотъемлемой частью нашей жизни с самого детства, когда мы любили шоколадные конфеты, до взрослого возраста, когда жевание становится одним из механизмов снятия стресса.

Неофициальные данные также свидетельствуют о том, что жевание жвачки может иметь удивительные преимущества: от сохранения памяти до улучшения здоровья челюсти. Действительно ли это так?

Жвачка и здоровье — совместимы ли эти понятия

Жвачки могут быть полезны для здоровья полости рта только в случае, если они не содержат сахара. Постоянное жевание резинок с сахаром может привести к развитию кариеса и появлению зубной боли. Но даже с жвачками, в которых нет сахара, следует соблюдать осторожность.

По словам экспертов, в такие жвачки производители добавляют вещество под названием сорбит, которое является подсластителем и используется вместо сахара. Она имеет некоторые побочные эффекты. Кроме этого, постоянное употребление жевательной резинки с сахаром или без него может стать причиной проблем с кишечником. Если пожевать жвачку за 30 минут до обеда или ужина, у вас появится ощущение сытости. То есть человек потребляет меньше, за счет чего есть дефицит калорий. Если переусердствовать с этой привычкой, она может стать причиной резкой потери веса.

Возвращаясь к здоровью зубов, стоматологи отмечают, что некоторые жвачки действительно помогают отбелить зубы. Все из-за особого зернистого вещества, содержащегося в их составе — оскол титана. Но жевание других резинок с высокой концентрацией подсластителей может наоборот привести к появлению желтого налета на зубах.

Одним из неочевидных преимуществ жвачки является создание красивой линии челюсти. Когда мы жеваем, то активируем восемь разных мышц лица и шеи, тем самым расслабляя их. То есть сам процесс жевания жевательной резинки помогает вырисовать линию челюсти и даже уменьшить двойной подбородок со временем.

Как долго можно жевать жвачку

Исследования показывают, что постоянное жевание жвачки в любое время суток может повлечь за собой некоторые проблемы, в частности, головную боль, кариес, диарею, боль в челюсти. Идеальных временных рамок нет. Но стоматологи советуют избегать регулярности, ведь жевание не должно переходить в привычку. Одной резинки в день или даже несколько дней хватит, чтобы извлечь пользу для здоровья. Конечно же, если выбирать варианты без сахара.

Если же ежедневное жевание жвачки уже стало вашей привычкой, придется лучше ухаживать за своими зубами и десной. Если ваша любимая резинка содержит сахар, обязательно уменьшите употребление конфет, шоколада, десертов и т.д. Чтобы избежать накопления бактерий и предотвратить образование зубного налета, не забывайте регулярно очищать зубы, использовать зубную нить, высококачественную жидкость для полоскания полости рта.

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