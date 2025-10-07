Как долго женщины на самом деле хотят заниматься сексом - ученые выяснили

Влюбленные / © iStock

Реклама

Ученые выяснили, сколько времени, по мнению женщин, должен длиться идеальный секс. Результаты показали, что большинство женщин хотят, чтобы близость длилась около 26 минут, тогда как на практике она обычно короче.

Об этом пишет издание LADbible

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Sexual Medicine, охватило 645 женщин из разных стран мира. Учёные собирали данные об их сексуальной жизни, а также фиксировали продолжительность половых актов — буквально с секундомером в руках.

Реклама

Во время опроса выяснилось, что 17% женщин никогда не испытывали оргазма, что исследователи назвали серьезной проблемой для интимного благополучия.

Согласно результатам, мужчины в среднем выдерживают в постели чуть менее 20 минут, тогда как женщины достигают оргазма примерно за 13 минут и 41 секунду. Однако эти цифры включают не только сам половой акт, но и этап предварительных ласк, которые играют важную роль в достижении удовольствия.

Что считается «идеальной продолжительностью»

Дальнейшее исследование, проведенное сервисом SaucyDates.com, сосредоточилось на том, какую продолжительность секса женщины считают комфортной и желаемой.

Участие приняли более 3 800 респондентов, которые рассказали о своих предпочтениях. Результаты показали, что женщины хотели бы, чтобы секс длился в среднем 25 минут и 51 секунду.

Реклама

Таким образом, между тем, как долго на самом деле длится интимная близость, и тем, как долго хотели бы женщины, есть разница почти в 12 минут.

Психологи и сексологи, которые анализировали эти результаты, отмечают: не существует универсальной «нормы» для всех пар. Продолжительность интимной близости зависит от множества факторов — физиологии, психологического состояния, уровня доверия между партнерами и личных предпочтений.

Как отмечают эксперты, главное — не столько продолжительность, сколько качество общения, эмоциональная близость и удовлетворение обеих сторон.

«В сексе не стоит ориентироваться на секундомер — каждая пара имеет свой темп и свои желания. Важно, чтобы обоим было комфортно и приятно», — говорится в заключении исследования.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что какие есть плюсы и минусы для женщины сексас гораздо более молодым мужчиной.