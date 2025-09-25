Как дожить до 100 лет: ученые назвали продукт-секрет

Секрет долголетия

Мария Браньяс Морера, которая до своей смерти в августе 2024 года считалась самым старым человеком на планете, стала объектом пристального внимания ученых. Исследователи долголетия подробно изучили, как испанцы, прожившие 117 лет, удалось столь значительно превысить среднюю продолжительность жизни. Эксперты пришли к выводу, что ключевым элементом удивительного здоровья и долголетия может быть один простой диетический продукт.

Об этом пишет Express.

Йогурт трижды в день: в нём секрет жизни до 100 лет?

Мария Морера прожила 110 лет в Испании, а последние 24 года — в доме престарелых в Олоте, Каталония. По словам руководителя исследования, доктора Манеля Эстеллера, каждый день женщина употребляла три порции натурального йогурта, как правило, без добавления сахара.

Ученые считают, что эта привычка могла «сыграть немаловажную роль в ее здоровом старении». Любимым лакомством Марии был пробиотический йогурт местного каталонского бренда La Fageda, содержащий большое количество полезных бактерий, которые, как известно, борются с воспалением в организме.

Мария была самым старым человеком на планете / © Фото из открытых источников

Удачная комбинация генов и бактерий

Доктор Эстеллер подчеркнул, что долголетие Мореры — это не только заслуга йогурта. Важную роль сыграла генетика.

«У нее также были гены, которые предпочитают те, у кого есть эти бактерии, потому что не все, кто ест эти бактерии, способны поддерживать их работу в кишечнике, — но у нее была хорошая комбинация», — пояснил исследователь.

Ученые установили, что биологический возраст женщины был на 23 года меньше ее фактического возраста. Этот факт подтверждает положительное влияние ее диеты и образа жизни.

Средиземноморская диета и активность

Кроме регулярного употребления йогурта, Мария Морера также придерживалась средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, орехами, семенами и оливковым маслом, с минимальным количеством обработанных продуктов и красного мяса.

Интересно, что даже в преклонном возрасте женщина ежедневно совершала пешие прогулки, чтобы поддерживать здоровье кишечника, что, как теперь известно, является ключом к долгой жизни.

Даже в возрасте 113 лет долгожительница смогла пережить COVID-19, что подтверждает ее чрезвычайную устойчивость.

Напомним, ученые установили, что старение человеческого организма не равномерный процесс. Тело претерпевает особо стремительные изменения в возрасте 44 и 60 лет.