Как дожить до 100 лет: ученые выяснили, что объединяет долгожителей
Новое исследование показало, что люди, живущие более 100 лет, не просто переживают болезни, а избегают их.
Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме проанализировали, что общего у доживших до 100 лет людей обнаружили, что их секрет долголетия заключается в том, что они каким-то странным образом «избегают болезней», а не просто «эффективно их переживают».
Об этом пишет UNILAD.
В исследовании приняли участие люди, рожденные между 1920 и 1922 годами. Ученые выяснили, что только 4% из них перенесли инсульт к 85-летнему возрасту, что стало неожиданностью для экспертов.
«Несмотря на долгую жизнь, их возрастной риск большинства заболеваний никогда не достигал уровня их сверстников, которые жили меньше», — отметила доктор Карен Модиг, ведущий автор исследования.
Связь между возрастом и болезнями
Согласно результатам исследования, в возрасте 100 лет только 12,5% долгожителей имели сердечный приступ, тогда как среди доживших до 80-89 лет этот показатель составлял 24%.
"Это свидетельствует о том, что долгожители болеют позже, а во многих случаях даже вообще избегают основных возрастных заболеваний, а не просто эффективнее их переживают", - пояснила Модиг.
Она добавила, что эти выводы свидетельствуют о том, что долголетие – это не просто отсрочка болезней, а «особая модель старения». Однако остается непонятным, зависит ли это от генетики, образа жизни, окружающей среды или сочетания этих факторов.
Положительное мышление и физическая активность
Хотя нет единого фактора, гарантирующего долгую жизнь, ученые утверждают, что здоровое питание, полноценный сон и регулярные физические упражнения значительно повышают шансы дожить до 100 лет.
Доктор Модиг отметила, что исследования сверхдолгожителей так и не смогли выявить единую универсальную черту. Однако, «наличие здоровой сердечно-сосудистой системы и положительный взгляд на жизнь, цель, кажется, является общей чертой», отметила исследовательница.
