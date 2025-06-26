Как есть макароны и не поправляться: секреты стройной фигуры без жестких диет

Как есть макароны, чтобы не поправляться / © www.freepik.com/free-photo

Макароны — это не просто «пустые калории». Если выбрать качественный продукт и правильно его приготовить, такое блюдо станет мощным источником полезных углеводов, которые дают энергию и поддерживают ощущение сытости в течение длительного времени. Особенно это касается макаронов из твердых сортов пшеницы. У них более низкий гликемический индекс, больше клетчатки и меньшее влияние на уровень сахара в крови.

Выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы. Они лучше усваиваются, дольше перевариваются и не вызывают резких скачков сахара.

Контролируйте порцию. Диетологи рекомендуют съедать за раз не больше ста граммов макарон. Этого будет достаточно, чтобы насытить свой организм, но не переедать.

Готовьте до состояния «аль денте». То есть макароны должны быть слегка недоварены. Так у них будет более низкий гликемический индекс, что значительно полезнее для фигуры и общего здоровья.

Добавляйте овощи, а не соус. Вместо сливочного масла или майонезных соусов лучше использовать тушеные овощи, оливковое масло, зелень и вяленые томаты. Такие ингредиенты гораздо вкуснее и полезнее для организма.