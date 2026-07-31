Как естественно снизить уровень кортизола: простые привычки, которые советуют врачи

Кортизол / © Credits

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Хронический стресс может поддерживать высокий уровень кортизола в течение длительного времени, что негативно влияет на сон, сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и психическое здоровье. В то же время, врачи подчеркивают: простые ежедневные привычки могут помочь организму естественным путем нормализовать уровень гормона стресса.

Об этом сообщает Egeszseg Kalauz.

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Кортизол часто называют гормоном стресса, однако он выполняет ряд жизненно важных функций. Его производят надпочечники, а сам гормон участвует в регуляции уровня сахара в крови, поддержке работы иммунной системы, контроле воспалительных процессов и суточных биоритмов.

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В норме концентрация кортизола самая высокая утром и постепенно снижается к вечеру. Проблемы возникают тогда, когда организм длительно находится в состоянии стресса, а уровень гормона остается постоянно повышенным.

Чем опасен высокий уровень кортизола

По словам экспертов, длительное повышение кортизола связывают с:

повышением АД;

нарушениями сна;

накоплением жира в области живота;

развитием тревожности и депрессии;

повышенным риском сахарного диабета 2 типа;

сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В некоторых случаях врач может назначить лабораторное исследование уровня кортизола для диагностики заболеваний надпочечников или синдрома Кушинга.

Специалисты советуют комплексно подходить к борьбе со стрессом.

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Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за отдых и восстановление организма. Уже 5–10 минут таких упражнений в день могут помочь снизить уровень стресса.

Регулярный спящий режим является одним из важнейших факторов поддержания нормального уровня кортизола. Врачи рекомендуют ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также избегать кофеина, алкоголя и никотина перед сном.

15–30 минут на солнце утром помогают синхронизировать биологические часы организма и поддерживать естественные суточные колебания уровня кортизола.

Регулярные прогулки, плавание, велосипед, танцы или йога помогают организму лучше адаптироваться к стрессу. В то же время, эксперты предостерегают, что чрезмерно интенсивные тренировки без достаточного возобновления могут, наоборот, временно повышать уровень кортизола.

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На гормональный баланс оказывает влияние и рацион. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение:

овощам и фруктам;

цельнозерновым продуктам;

продуктам с высоким содержанием клетчатки;

натуральный йогурт и ферментированные продукты;

бананом;

темный шоколад;

чеснока;

продуктам, богатым витамином С.

Избыток сахара и кофеина может усиливать реакцию организма на стресс.

Исследования свидетельствуют, что смех способствует выработке эндорфинов и снижает уровень гормонов стресса. Кроме того, поглаживание собаки или кота помогает повысить уровень окситоцина — гормона привязанности, который также способствует уменьшению стресса.

Магний принимает участие в работе нервной системы, поэтому врачи советуют получать его с пищей — орехов, бобовых, цельнозерновых продуктов и зеленых листовых овощей. Не менее важно регулярно находить время для хобби, которое доставляет удовольствие: чтение, рисование, музыки, рукоделия или садоводства.

Специалисты отмечают, что высокий уровень кортизола не всегда является следствием стресса.

Если человек длительное время страдает бессонницей, постоянной усталостью, непонятным увеличением веса (особенно в области живота), повышенным артериальным давлением или другими характерными симптомами, следует обратиться к эндокринологу.

Такие проявления могут свидетельствовать о гормональных нарушениях или заболеваниях надпочечников, требующих специализированного лечения.

Напомним, психологический стресс влияет не только на эмоциональное состояние, но и изменяет структуру крови. Новое исследование показало, что даже непродолжительное нервное напряжение повышает уровень свободных радикалов и делает тромбы больше и плотнее. Это может объяснять связь стресса с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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