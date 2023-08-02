Как избавиться от герпеса за одну ночь: народные методы, дающие мгновенный результат

Если вирус герпеса только что проявился, его можно лишиться за одну ночь.
Намечается очень важная встреча или свидание, а тут на губе неприятность – выскочил герпес, и лекарства под рукой нет. Не стоит сразу паниковать и отчаиваться, всегда можно найти выход. К счастью, есть народные методы, которые за одну ночь помогут вам избавиться от этих хлопот. Как быстро залечить герпес с помощью подручных средств – читайте дальше.
Причины возникновения герпеса
Вирус этой болезни находится в нашем организме всегда. Но есть несколько причин, которые провоцируют появление неприятных пузырьков на губах или слизистой. Инфекция «просыпается» тогда, когда у человека ослаблен иммунитет, например, после затяжной болезни. После выздоровления герпес остается в организме в «спящем» состоянии, ожидая следующего проявления. Что влияет на пробуждение инфекции:
- низкий иммунитет организма;
- переохлаждение;
- температурные колебания – холод или жара;
- различные заболевания и их лечение – прием лекарств, хирургические вмешательства;
- психическое и физиологическое состояние;
- гормональные изменения в организме женщин; беременность.
Проявления герпеса на губах
Наверное, нет такого человека в мире, который хотя бы раз не пострадал от герпеса. Врачи выделяют 4 этапа проявления инфекции на губах:
- Сначала на месте будущей неприятности возникает зуд, покраснение и покалывание.
- Проявление воспаления, когда возникает уже сам пузырь, наполненный жидкостью.
- Язва – пузырь, который достигает своих максимальных размеров, затем лопается, и эта жидкость растекается, попадая на любые поверхности. Это состояние наиболее заразно, поэтому следует соблюдать правила личной гигиены.
- Заживление герпеса. Язву покрывает защитная корочка, которую нужно не повредить. Пораженные вирусом ткани под защитой струпа быстрее заживают.
Народные методы лечения герпеса на губах
Если появились первые симптомы – покраснение и зуд, а лекарств нет, следует обработать пораженную область любым антисептиком. Таким образом, будет заблокировано распространение инфекции. При проявлении герпеса нужно следить за своим здоровьем: есть продукты, богатые витаминами С и группы В, больше отдыхать, избегать переохлаждения. Не следует сдирать пузырьки, не стоит смазывать пораженные участки гигиеническими помадами. Чтобы ускорить выздоровление, можно смазывать пораженный участок настойками с содержанием ментола и спирта.
Быстро избавиться от герпеса на губах также помогут подручные средства.
- Чеснок, действующий на организм как антибиотик. Поскольку содержит много микроэлементов, витамины C и D, также эфирные масла. Его нужно потереть и приложить на зону поражения, держа 10 минут. Процедуру следует повторить несколько раз. Если инфекция только начала проявляться, то герпес исчезнет за одну ночь.
- Пакетики чая. Чай действует как первая помощь, поэтому при первых проявлениях вируса намочите пакетик теплой водой и подержите 20 минут на покрасневшем участке.
- Сок лука или алоэ. Можно пропитать ватный диск и приложить к пораженной зоне, чтобы припечь микробы.
- Зубная паста. Также помогает жидкость для полоскания рта, чтобы избавиться от герпеса, нужно смазать воспаленный участок пастой или жидкостью и подержать 5-10 минут.
- Мазь из вазелина и настойки календулы. Для приготовления мази следует смешать вазелин и календулу в пропорциях 1:1. Затем наносить на герпес в течение дня до пяти раз, эту мазь можно использовать как гигиеническую помаду.
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