Как избавиться от герпеса за одну ночь: народные методы, дающие мгновенный результат

Если вирус герпеса только что проявился, его можно лишиться за одну ночь.

Намечается очень важная встреча или свидание, а тут на губе неприятность – выскочил герпес, и лекарства под рукой нет. Не стоит сразу паниковать и отчаиваться, всегда можно найти выход. К счастью, есть народные методы, которые за одну ночь помогут вам избавиться от этих хлопот. Как быстро залечить герпес с помощью подручных средств – читайте дальше.

Причины возникновения герпеса

Вирус этой болезни находится в нашем организме всегда. Но есть несколько причин, которые провоцируют появление неприятных пузырьков на губах или слизистой. Инфекция «просыпается» тогда, когда у человека ослаблен иммунитет, например, после затяжной болезни. После выздоровления герпес остается в организме в «спящем» состоянии, ожидая следующего проявления. Что влияет на пробуждение инфекции:

низкий иммунитет организма;

переохлаждение;

температурные колебания – холод или жара;

различные заболевания и их лечение – прием лекарств, хирургические вмешательства;

психическое и физиологическое состояние;

гормональные изменения в организме женщин; беременность.

Проявления герпеса на губах

Наверное, нет такого человека в мире, который хотя бы раз не пострадал от герпеса. Врачи выделяют 4 этапа проявления инфекции на губах:

Сначала на месте будущей неприятности возникает зуд, покраснение и покалывание. Проявление воспаления, когда возникает уже сам пузырь, наполненный жидкостью. Язва – пузырь, который достигает своих максимальных размеров, затем лопается, и эта жидкость растекается, попадая на любые поверхности. Это состояние наиболее заразно, поэтому следует соблюдать правила личной гигиены. Заживление герпеса. Язву покрывает защитная корочка, которую нужно не повредить. Пораженные вирусом ткани под защитой струпа быстрее заживают.

Народные методы лечения герпеса на губах

Если появились первые симптомы – покраснение и зуд, а лекарств нет, следует обработать пораженную область любым антисептиком. Таким образом, будет заблокировано распространение инфекции. При проявлении герпеса нужно следить за своим здоровьем: есть продукты, богатые витаминами С и группы В, больше отдыхать, избегать переохлаждения. Не следует сдирать пузырьки, не стоит смазывать пораженные участки гигиеническими помадами. Чтобы ускорить выздоровление, можно смазывать пораженный участок настойками с содержанием ментола и спирта.

Быстро избавиться от герпеса на губах также помогут подручные средства.

Чеснок, действующий на организм как антибиотик. Поскольку содержит много микроэлементов, витамины C и D, также эфирные масла. Его нужно потереть и приложить на зону поражения, держа 10 минут. Процедуру следует повторить несколько раз. Если инфекция только начала проявляться, то герпес исчезнет за одну ночь.

Поскольку содержит много микроэлементов, витамины C и D, также эфирные масла. Его нужно потереть и приложить на зону поражения, держа 10 минут. Процедуру следует повторить несколько раз. Если инфекция только начала проявляться, то герпес исчезнет за одну ночь. Пакетики чая. Чай действует как первая помощь, поэтому при первых проявлениях вируса намочите пакетик теплой водой и подержите 20 минут на покрасневшем участке.

Чай действует как первая помощь, поэтому при первых проявлениях вируса намочите пакетик теплой водой и подержите 20 минут на покрасневшем участке. Сок лука или алоэ. Можно пропитать ватный диск и приложить к пораженной зоне, чтобы припечь микробы.

Можно пропитать ватный диск и приложить к пораженной зоне, чтобы припечь микробы. Зубная паста. Также помогает жидкость для полоскания рта, чтобы избавиться от герпеса, нужно смазать воспаленный участок пастой или жидкостью и подержать 5-10 минут.

Также помогает жидкость для полоскания рта, чтобы избавиться от герпеса, нужно смазать воспаленный участок пастой или жидкостью и подержать 5-10 минут. Мазь из вазелина и настойки календулы. Для приготовления мази следует смешать вазелин и календулу в пропорциях 1:1. Затем наносить на герпес в течение дня до пяти раз, эту мазь можно использовать как гигиеническую помаду.

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