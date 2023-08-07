Как избавиться от головной боли: простой метод лечения, который дополнительно нормализует давление

Оказывается, избавиться от головной боли можно с помощью простого солевого раствора и повязки.

Иногда головная боль настолько сильная, что даже таблетки не помогают. Причины такого состояния могут быть разными: от банального переутомления до скачков давления при изменении погоды. В таком случае можно попытаться применить простой, но действенный метод лечения, заключающийся в использовании солевой повязки.

Как избавиться от головной боли с помощью соли

Традиционной поваренной соли издавна приписывают лечебные свойства. И не случайно. В ней содержится большое количество макроэлементов, необходимых нашему организму. Наверное, именно в этом и состоит ее главный секрет помощи от головной боли.

Как приготовить солевой раствор от головной боли? Все просто. Вам понадобится плотная марлевая повязка, которую нужно сложить в 8 слоев (не забывайте, что ее ширина должна соответствовать высоте лба, а длина – обхвату головы).

Теперь возьмите 250 мл обыкновенной воды и нагрейте до температуры 60-70 градусов, добавьте 2 чайные ложки соли без верха и растворите ее. У вас получится 8% солевой раствор.

Далее быстро обмойте затылок, лоб и уши теплой водой, смочите марлевую повязку в солевом растворе, слегка отожмите, расправьте и сразу обвяжите ею голову, захватив затылок, лоб и уши. Чтобы компресс держался лучше, его можно зафиксировать с помощью косынки. После этого нужно прилечь.

Облегчение можно почувствовать уже через несколько минут, но повязку не следует спешить снимать. Нужно, чтобы давление нормализовалось. После этого не забудьте обмыть голову теплой водой.

Можно ли избавиться от мигрени с помощью соли

Мигрень поражает почти каждого десятого человека только в США. Основными симптомами мигрени являются:

тошнота и рвота;

пульсирование с одной стороны головы;

покалывание и онемение;

чувствительность к шуму, свету, запаху;

головокружение;

сильная головная боль, которая длится 2-72 часа.

Интересно, что соль помогает избавиться даже от сильной мигрени. И этот способ был проверен теми, кто действительно страдает этим недугом. Однако нужно готовить на солевой раствор, а специальный напиток. Для него вам понадобятся всего три ингредиента: вода, лимонный сок и соль. Возьмите стакан воды, добавьте сок одного лимона и одну чайную ложку соли. Перемешайте и выпейте.

Выбирая ингредиенты, лучше брать гималайскую розовую соль, в которой содержится 80 различных макроэлементов, включая магний. Было доказано, что быстрое употребление соли повышает уровень серотонина, что помогает снять воспаление и боль.

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