- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 3 мин
Как избавиться от храпа: врач поделился четырьмя простыми советами, которые изменят вашу жизнь
Храп не только мешает спать близким, но и свидетельствует о проблемах с дыханием у человека.
Британский врач поделился четырьмя простыми способами, которые помогут преодолеть храп. Для этого достаточно ввести несколько простых изменений в вашей жизни.
Об этом пишет The Mirror.
Врач Сами, известный в соцсетях под ником @ask.doctor.s объяснил, почему возникает храп.
«Храп возникает из-за того, что когда мы засыпаем, мышцы нашего горла расслабляются, что приводит к сужению дыхательных путей. Когда мы дышим, воздух, проталкиваемый через эту узкую щель, вызывает вибрации, и именно эти вибрации мы слышим как храп», — пояснил Сами.
Не употребляйте алкоголь перед сном
Чтобы избавиться от храпа, врач рекомендует ограничить алкоголь в вечернее время. Чрезмерное расслабление мышц горла лишь провоцирует лишние звуки, поэтому лучше закончить с напитками за четыре часа до сна. Впрочем, существуют и другие действенные методы.
Избавьтесь от заложенности носа
По словам врача, заложенный нос заставляет нас дышать ртом, что только усиливает храп. Поэтому важно вовремя лечить аллергию и очищать дыхательные пути.
Для этого подойдет обычное промывание носа, использование специальных спреев против заложенности или даже обычные назальные пластыри, которые помогают дышать легче.
Если у вас аллергия и вы используете средства от заложенности носа, очень важно прочитать инструкцию перед их применением. Кроме того, вам может понадобиться консультация у семейного врача. Это связано с тем, что некоторые деконгестанты (сосудосуживающие препараты, применяемые для быстрого облегчения дыхания) подходят не всем.
Их не следует использовать без консультации с семейным врачом таким группам людей:
люди, которые принимают другие лекарства;
люди с диабетом;
люди с высоким кровяным давлением;
люди с гиперактивной щитовидной железой (гипертиреоз);
мужчины с увеличенной простатой;
люди с проблемами печени, почек, сердца или кровообращения;
люди с повышенным давлением в глазах, глаукомой.
Спи на боку
Доктор Сами советует избегать сна на спине. Он объяснил, что в таком положении язык немного смещается назад, что мгновенно сужает дыхательные пути.
Зато сон на боку может стать простым и действенным решением, которое существенно уменьшит или поможет полностью преодолеть храп.
Избавьтесь от лишнего веса
Люди часто не осознают, что лишние килограммы накапливаются не только на животе, но и в области шеи, что буквально сдавливает дыхательные пути во время сна.
По словам Сами, даже небольшое похудение — хотя бы на 5-10% — способно кардинально изменить ситуацию и заметно уменьшить храп.
Ранее эксперты рассказали, что усталость и недостаток энергии часто могут быть связаны с недостатком сна. Как отмечают специалисты, это также может стать причиной ослабленной иммунной ситемы и снижения производительности на работе.
Читайте также:
Какая поза сна вредна для здоровья: эксперты раскрыли «позицию T-Rex» (фото)