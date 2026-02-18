Как избавиться от храпа: врач поделился четырьмя простыми советами, которые изменят вашу жизнь

Как избавиться от храпа / © iStock

Британский врач поделился четырьмя простыми способами, которые помогут преодолеть храп. Для этого достаточно ввести несколько простых изменений в вашей жизни.

Об этом пишет The Mirror.

Врач Сами, известный в соцсетях под ником @ask.doctor.s объяснил, почему возникает храп.

«Храп возникает из-за того, что когда мы засыпаем, мышцы нашего горла расслабляются, что приводит к сужению дыхательных путей. Когда мы дышим, воздух, проталкиваемый через эту узкую щель, вызывает вибрации, и именно эти вибрации мы слышим как храп», — пояснил Сами.

Не употребляйте алкоголь перед сном

Чтобы избавиться от храпа, врач рекомендует ограничить алкоголь в вечернее время. Чрезмерное расслабление мышц горла лишь провоцирует лишние звуки, поэтому лучше закончить с напитками за четыре часа до сна. Впрочем, существуют и другие действенные методы.

Избавьтесь от заложенности носа

По словам врача, заложенный нос заставляет нас дышать ртом, что только усиливает храп. Поэтому важно вовремя лечить аллергию и очищать дыхательные пути.

Для этого подойдет обычное промывание носа, использование специальных спреев против заложенности или даже обычные назальные пластыри, которые помогают дышать легче.

Если у вас аллергия и вы используете средства от заложенности носа, очень важно прочитать инструкцию перед их применением. Кроме того, вам может понадобиться консультация у семейного врача. Это связано с тем, что некоторые деконгестанты (сосудосуживающие препараты, применяемые для быстрого облегчения дыхания) подходят не всем.

Их не следует использовать без консультации с семейным врачом таким группам людей:

люди, которые принимают другие лекарства;

люди с диабетом;

люди с высоким кровяным давлением;

люди с гиперактивной щитовидной железой (гипертиреоз);

мужчины с увеличенной простатой;

люди с проблемами печени, почек, сердца или кровообращения;

люди с повышенным давлением в глазах, глаукомой.

Спи на боку

Доктор Сами советует избегать сна на спине. Он объяснил, что в таком положении язык немного смещается назад, что мгновенно сужает дыхательные пути.

Зато сон на боку может стать простым и действенным решением, которое существенно уменьшит или поможет полностью преодолеть храп.

Избавьтесь от лишнего веса

Люди часто не осознают, что лишние килограммы накапливаются не только на животе, но и в области шеи, что буквально сдавливает дыхательные пути во время сна.

По словам Сами, даже небольшое похудение — хотя бы на 5-10% — способно кардинально изменить ситуацию и заметно уменьшить храп.

Ранее эксперты рассказали, что усталость и недостаток энергии часто могут быть связаны с недостатком сна. Как отмечают специалисты, это также может стать причиной ослабленной иммунной ситемы и снижения производительности на работе.

