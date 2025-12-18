Как избавиться от ночных кошмаров: действенные техники от психологов

Бессонница / © Credits

Длительный стресс и пережитое травматическое прошлое часто возвращаются к нам в виде изнуряющих ночных кошмаров. Во время сна мозг пытается проработать пережитое, снова и снова заставляя нас переживать опасность.

Об этом пишет телеграмм-канал «Психологическая поддержка».

Техника «Флешбек»

Наиболее эффективным методом борьбы с навязчивыми снами есть создание положительной развязки. Психологи советуют: если вам снится страшное событие, придумайте для него безопасную или даже приятную концовку.

Для лучшего результата этот финал нужно проговорить вслух, записать в заметки телефона или на бумаге, а перед сном перечитать минимум дважды.

К примеру, если военному снится падение в воронку от взрыва, ему следует представить, что он приземляется в теплый бассейн. Такое изменение сюжета помогает мозгу выйти из цикла повторения травмы.

Техника «Безопасность»

Эта методика является расширенной версией предыдущей. Главная цель — завершить сон так, чтобы любая угроза исчезла. Если во сне за человеком гонится преследователь, можно не просто убежать, а изменить саму суть угрозы.

Эффективным приемом является превращение агрессора в знакомого человека. Представьте, что бегущий за вами оказался давним товарищем, который просто хотел вас поздравить или обнять. Таким образом, мозг фиксирует безопасное завершение ситуации, и уровень тревоги во время засыпания снижается.

Почему важно бороться с кошмарами

Когда человек боится засыпать из-за ожиданий ужасов, его организм находится в состоянии хронического истощения. Использование техник визуализации позволяет «извиниться» за ночными сценариями, что является важным шагом в преодолении последствий стресса и ПТСР.

Специалисты отмечают: если самостоятельные упражнения не помогают в течение длительного времени, следует обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту.

Напомним, ранее ученые доказали, что дефицит сна разрушает организм. Специалисты объяснили, как недосыпание влияет на работу сердца, кожу, вес и сексуальное здоровье человека.