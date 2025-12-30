Как избавиться от вздутия живота и тяжести в желудке: 7 действенных советов от гастроэнтеролога

Фото иллюстративное / © pixabay.com

Вздутие живота, с которым сталкивается каждый четвертый житель в мире, может быть как следствием неправильного питания, так и сигналом серьезного заболевания. Однако в большинстве случаев несколько простых изменений в пищевых привычках могут помочь избавиться от этой проблемы.

Об этом пишет Daily Express.

Обычно вздутие живота — это просто лишние газы в кишечнике. Однако иногда причина серьезнее: запоры или непереносимость какой-то пищи.

Гастроэнтеролог Саурабх Сети поделился семью советами по уменьшению симптомов вздутия живота и тяжести в желудке после приема пищи.

1. Ешьте медленно и тщательно пережевывайте

Сети объяснил, что если есть очень быстро, в организм вместе с едой попадает воздух. Из-за этого может вздуваться живот.

Чтобы этого избежать, врач советует хорошо пережевывать каждый кусочек, а также класть вилку или ложку на стол, пока жуете.

Эти простые действия помогут замедлиться, что также позволит дать время пищеварительной системе на обработку пищи, прежде чем вы возьмете следующий кусок.

2. Избегайте газированных напитков

Вторым советом, которым поделился Сети, является — отказ от газированных напитков.

По словам врача, такие напитки могут так же влиять на вздутие живота, как и еда.

«Газировка и пиво выделяют CO2 (углекислый газ — Ред.) в вашем кишечнике. Он задерживается в вашем желудке и пищеварительном тракте, что приводит к ощущению переполнения и давления, которое часто сопровождается отрыжкой», — пояснил гастроэнтеролог.

Газированные напитки могут вызывать вздутие живота / © www.freepik.com/free-photo

Вместо этого Сети рекомендует выбирать негазированную воду и травяные чаи, поскольку они не вызывают такого дискомфорта для желудка. Более того, они могут помочь облегчить симптомы вздутия.

3. Избегайте искусственных подсластителей

Сети объясняет, что искусственные подсластители, такие как сорбит, ксилит или мальтит, содержат особые вещества — сахарные спирты. Они не вредны, но наш организм плохо их усваивает. Из-за этого они попадают в толстую кишку и там начинают бродить.

Это может вызвать лишние газы, боль в животе и даже понос. Именно поэтому на продуктах с этими подсластителями часто пишут предупреждения.

Чтобы проверить, именно они вызывают дискомфорт, врач советует временно отказаться от диетических газированных напитков, конфет «без сахара» и различных «легких» продуктов. Если после этого вздутие уменьшится, значит причина именно в них.

4. Ест больше клетчатки

Еще один способ уменьшить вздутие — это включение в рацион большего количества клетчатки. Она содержится в цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах и бобовых.

Однако добавлять клетчатку надо осторожно: резкое увеличение ее количества, особенно если вы раньше ее мало употребляли, может вызвать усиленное брожение в кишечнике и ухудшить самочувствие.

Доктор Сети советует увеличивать ее долю медленно и обязательно пить достаточно воды — 2-3 литра в день.

5. Идите на прогулку после приема пищи

Хотя может быть привлекательно упасть на диван или лечь в постель после еды, особенно после сытного рождественского застолья, на самом деле это худшее, что вы можете сделать, если боретесь со вздутием живота. Это происходит потому, что лежание вызывает кислотный рефлюкс (изжогу), поскольку желудочная кислота возвращается обратно в пищевод, что приводит к дискомфорту, вздутию живота и возможному раздражению.

Зато желательно прогуляться, даже коротко по окрестностям, чтобы улучшить пищеварение.

«Даже через 10 минут после еды ускоряется пищеварение и помогает газам двигаться (по организму) более плавно», — пояснил доктор Сети.

6. Следите за размером порций

Легко переесть во время праздников, даже самому того не заметив. Чтобы этого избежать, доктор Сети советует контролировать размер порций и, по возможности, делить еду на меньшие части.

«Большие порции растягивают желудок и замедляют его опорожнение. Вместо этого вам стоит попробовать меньшие, сбалансированные приемы пищи, которые будут распределены в течение дня», — пояснил он.

По словам врача, стоит контролировать размер порций и, по возможности, делить пищу на меньшие части / © Pexels

7. Контролируйте уровень стресса

Еще одной причиной вздутия может быть стресс. Он нарушает связь между мозгом и кишечником, замедляет пищеварение и изменяет микрофлору, что ведет к газу, боли или расстройствам желудка.

«Стресс сжимает кишечник и усиливает вздутие. Помогут: глубокое дыхание, медитация или короткие перерывы», — пояснил доктор Сети.

