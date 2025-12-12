Как избавиться от жира на талии — действенные методы

С возрастом центральная часть нашего тела становится наиболее склонной к увеличению / © Pixabay

Хронический стресс поддерживает высокий уровень кортизола, диеты с жесткими ограничениями «тормозят» метаболизм, а воспаление заставляет тело отдавать приоритет другим функциям, а не сжиганию жира. Именно поэтому у женщин жир скапливается в области талии и живота.

Эксперты советуют придерживаться простых правил, если хотите избавиться от жира на талии.

Конечно, в тандеме с тренировками вы похудеете быстрее, но здоровый рацион — это 70% успеха.

Многочисленные исследования показали, что сокращение углеводов особенно эффективно при избавлении от жира в области живота, вокруг органов и печени. Низко углеводные диеты также приводят к быстрому снижению веса путем выведения излишней жидкости. Это дает практически мгновенные результаты.

Сахар — это половина глюкозы, половина фруктозы. А фруктоза может метаболизироваться печенью только в определенных количествах. Когда вы употребляете много сахара, печень перегружается фруктозой и вынуждена превращать ее в жир, который оседает в основном в брюшной полости.

Правильного питания будет недостаточно, если ваша физическая активность равна нулю.

Физическая активность помогает поддерживать мышечную массу, напрямую влияющую на скорость метаболизма. Лучшая стратегия — сочетание кардио и силовых упражнений.

Напомним, если вы следите за своим весом, следует воздержаться от употребления майонеза. Он содержит много жиров и калорий.