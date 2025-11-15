Как избежать диабета: эксперты назвали три простых изменения образа жизни, чтобы снизить риск возникновения болезни

Специалисты назвали три способа профилактики диабета / © ТСН.ua

Реклама

Диабет 2 типа угрожает миллионам людей в мире. Высокий уровень сахара в крови может привести к серьезным осложнениям, включая заболевания почек и проблемы с ногами. Специалисты раскрыли три ключевых изменения в распорядке дня, которые способны предотвратить появление этого опасного диагноза.

Об этом пишет The Mirror

Организация «Diabetes UK» утверждает, что сочетание трех важных изменений в образе жизни может снизить риск развития диабета 2 типа примерно на 50%.

Реклама

Эксперты назвали три основных способа профилактики этого заболевания:

правильное питание;

физическая активность;

похудение, если вы страдаете ожирением.

Британские специалисты утверждают: половина людей, которым грозит диабет 2 типа, могут избежать болезни или отложить ее, если будут правильно питаться, следить за весом и объемом талии. Также важно регулярно заниматься спортом и просто больше двигаться в течение дня.

Специалисты советуют быстро ходить или делать другие упражнения в течение 30 минут, пять раз в неделю. Если времени мало — вам стоит разделить эти 30 минут на три короткие 10-минутные промежутки.

Специалисты отмечают, что долгое сидение или лежание также повышает риск возникновения диабета, поэтому они советуют чаще вставать, делать растяжки и побольше двигаться, даже если вы сидите за столом или смотрите телевизор.

Реклама

Также они советуют делать выбор в пользу здорового питания: следует выбирать напитки без добавления сахара; потреблять пищу, богатую углеводами и клетчаткой, такую как макароны из цельной пшеницы; уменьшите потребление красного или обработанного мяса.

Что касается физической активности, благотворительная организация предлагает больше прогуливаться.

«Если определенное время не были активными, установите себе реалистичные цели, такие как 10-минутная прогулка после приема пищи», — отметили специалисты.

Согласно советам Национальной службы здоровья (NHS), взрослым людям в возрасте от 19 до 64 лет нужно делать упражнения не менее 2,5 часов в неделю, если они умеренные (например, быстрая ходьба). Или можно 1 час 15 минут заниматься интенсивно (например, бегать). Лучше всего распределить эти тренировки на 4-5 дней в течение недели.

Реклама

Как отмечают специалисты, эти простые изменения вашего образа жизни, могут снизить риск развития диабета 2 типа. Однако они отмечают, что не каждый фактор риска может находиться под вашим контролем.

Ранее ученые выяснили, что лишний жир в области талии может повышать риск ухудшения памяти и концентрации у женщин после менопаузы.

Исследователи отмечают, что висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, запускает хроническое воспаление и снижает чувствительность к инсулину, а падение уровня эстрогена после менопаузы усиливает негативное влияние на мозг.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.