- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 2 мин
Как избежать диабета: эксперты назвали три простых изменения образа жизни, чтобы снизить риск возникновения болезни
Высокий уровень сахара в крови может привести к тяжелым последствиям, однако профилактика диабета может быть проще, чем кажется.
Диабет 2 типа угрожает миллионам людей в мире. Высокий уровень сахара в крови может привести к серьезным осложнениям, включая заболевания почек и проблемы с ногами. Специалисты раскрыли три ключевых изменения в распорядке дня, которые способны предотвратить появление этого опасного диагноза.
Об этом пишет The Mirror
Организация «Diabetes UK» утверждает, что сочетание трех важных изменений в образе жизни может снизить риск развития диабета 2 типа примерно на 50%.
Эксперты назвали три основных способа профилактики этого заболевания:
правильное питание;
физическая активность;
похудение, если вы страдаете ожирением.
Британские специалисты утверждают: половина людей, которым грозит диабет 2 типа, могут избежать болезни или отложить ее, если будут правильно питаться, следить за весом и объемом талии. Также важно регулярно заниматься спортом и просто больше двигаться в течение дня.
Специалисты советуют быстро ходить или делать другие упражнения в течение 30 минут, пять раз в неделю. Если времени мало — вам стоит разделить эти 30 минут на три короткие 10-минутные промежутки.
Специалисты отмечают, что долгое сидение или лежание также повышает риск возникновения диабета, поэтому они советуют чаще вставать, делать растяжки и побольше двигаться, даже если вы сидите за столом или смотрите телевизор.
Также они советуют делать выбор в пользу здорового питания: следует выбирать напитки без добавления сахара; потреблять пищу, богатую углеводами и клетчаткой, такую как макароны из цельной пшеницы; уменьшите потребление красного или обработанного мяса.
Что касается физической активности, благотворительная организация предлагает больше прогуливаться.
«Если определенное время не были активными, установите себе реалистичные цели, такие как 10-минутная прогулка после приема пищи», — отметили специалисты.
Согласно советам Национальной службы здоровья (NHS), взрослым людям в возрасте от 19 до 64 лет нужно делать упражнения не менее 2,5 часов в неделю, если они умеренные (например, быстрая ходьба). Или можно 1 час 15 минут заниматься интенсивно (например, бегать). Лучше всего распределить эти тренировки на 4-5 дней в течение недели.
Как отмечают специалисты, эти простые изменения вашего образа жизни, могут снизить риск развития диабета 2 типа. Однако они отмечают, что не каждый фактор риска может находиться под вашим контролем.
Ранее ученые выяснили, что лишний жир в области талии может повышать риск ухудшения памяти и концентрации у женщин после менопаузы.
Исследователи отмечают, что висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, запускает хроническое воспаление и снижает чувствительность к инсулину, а падение уровня эстрогена после менопаузы усиливает негативное влияние на мозг.