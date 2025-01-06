Как изменить свою жизнь через месяц: советы психолога

Мы часто программируем себя негативными мыслями, не осознавая этого. Замена этих мыслей на конструктивные вопросы способствует формированию положительного мышления.

Семейная психология Наталья Гаевская предлагает простой, но эффективный способ изменить свою жизнь к лучшему. По ее словам, наше мышление влияет на реальность, а правильные вопросы могут помочь переосмыслить ситуации и преодолеть деструктивные установки.

Эти советы психологиня предоставила в издании NV.

Мы часто программируем себя негативными мыслями, не осознавая этого. Замена этих мыслей на конструктивные вопросы способствует формированию положительного мышления. Наталья предлагает несколько примеров, как это сделать:

• Вместо : "У меня ничего не выходит."

Попробуйте: "Интересно, благодаря чему все мои желания осуществляются лучшим для меня образом?"

• Вместо : “У меня нет сил.”

Попробуйте: "Интересно, благодаря чему я с каждым днем чувствую себя лучше?"

• Вместо : “Я завишу от обстоятельств.”

Попробуйте: "Интересно, благодаря каким ресурсам я создаю жизнь своей мечты?"

• Вместо этого : “У меня нет идей, как повлиять на ситуацию.”

Попробуйте: "Интересно, каким образом моя интуиция находит лучшие для меня варианты решений, чтобы улучшить ситуацию?"

• Вместо : “В моей жизни все сложно и неоднозначно.”

Попробуйте: "Интересно, благодаря чему моя жизнь прекрасна и полна радостных моментов?"

Психолог рекомендует задавать себе эти положительные вопросы в течение одного месяца. За это время вы заметите, как меняется ваше отношение к жизни, появляются новые ресурсы и возможности.

Наталья Гаевская объясняет, что положительные формулировки помогают мозгу сфокусироваться на поиске решений и формировании оптимистического мировоззрения.

"Попробуйте, поверьте, оно того стоит!" – призывает психолог.