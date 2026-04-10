Как клубника влияет на организм: топ полезных свойств, о которых вы не знали
Далеко не все знают, что, кроме клубники — питательной и вкусной, она имеет много полезных свойств, которые положительно влияют на организм.
Клубника — это ягода с низким содержанием калорий, вкусная и полезная. Она является источником многих витаминов, минералов и растительных соединений, которые полезны для здоровья.
Healthline рассказывает все, что нужно знать о ягоде.
Употребление клубники помогает снижать уровень холестерина и регулировать кровяное давление. Кроме того, эти ягоды могут помочь предотвратить большой всплеск уровня сахара в крови и инсулина.
Самые распространенные витамины и минералы в клубнике:
Витамин С. Клубника является отличным источником витамина С, антиоксиданта, необходимого для иммунитета и здоровья кожи.
Марганец. Этот микроэлемент часто встречается в больших количествах в цельнозерновых, бобовых, фруктах и овощах, он важен для многих процессов в организме.
Фолиевая кислота (витамин В9). Важна для нормального роста тканей и функционирования клеток, а также для беременных и пожилых людей.
Калий. Этот минерал участвует во многих важных функциях организма, таких как регулирование кровяного давления.
Клубника также содержит железо, медь, магний, фосфор и витамины В6, К и Е.
Польза для здоровья
Употребление клубники связано со снижением риска многих хронических заболеваний.
Клубника может улучшить здоровье сердца, снизить уровень сахара в крови и помочь предотвратить рак.
Согласно исследованию, у людей среднего возраста с хорошо установленными факторами риска сердечных заболеваний ягоды могут улучшать хороший уровень холестерина, стабилизировать кровяное давление и функцию тромбоцитов.
Регулировка уровня сахара в крови. Когда углеводы перевариваются, ваше тело расщепляет их на простые сахара и испускает в кровь. Затем ваше тело начинает выделять инсулин, заставляющий клетки забирать сахар из крови и использовать его для энергии или хранения.
Дисбаланс в регуляции уровня сахара в крови и рационе с высоким содержанием сахара связан с повышенным риском ожирения, диабетом 2 типа и болезнями сердца.
Клубника замедляет усвоение глюкозы и снижает выбросы глюкозы и инсулина после еды, богатой углеводами.
Сколько можно есть клубники
Если вы здоровы и не страдаете хроническими заболеваниями ЖКТ, то смело можете есть достаточно большое количество ягод в день. Однако, если у вас есть язва, гастрит, желудочные колики или повышенная секреция желудочного сока, то клубнику в своем рационе следует резко ограничить максимум 200 г в сутки.
Также не следует забывать, что у человека может быть индивидуальная реакция на клубнику, а также ее с особой осторожностью следует употреблять аллергикам, маленьким детям и будущим мамам.
Клубника содержит белок, который может вызвать симптомы у людей, чувствительных к пыльце березы или яблок — состояние, известное как аллергия на пыльцу и продукты питания. Считается, что вызывающий аллергию белок связан с антоцианами клубники. Бесцветные, белые клубники обычно хорошо переносятся людьми, которые в противном случае были бы аллергиками.
Типичные симптомы включают зуд или покалывание во рту, крапивницу, головную боль и отек губ, лицо, язык или горло, а также проблемы с дыханием в тяжелых случаях.
Кроме того, клубника содержит гоитрогены, которые могут нарушать функцию щитовидной железы у людей с проблемами щитовидной железы.
