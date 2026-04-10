Как клубника влияет на организм: топ полезных свойств, о которых вы не знали

Калорийность свежей клубники составляет всего 33 ккал на 100 грамм / © Associated Press

Реклама

Клубника — это ягода с низким содержанием калорий, вкусная и полезная. Она является источником многих витаминов, минералов и растительных соединений, которые полезны для здоровья.

Healthline рассказывает все, что нужно знать о ягоде.

Употребление клубники помогает снижать уровень холестерина и регулировать кровяное давление. Кроме того, эти ягоды могут помочь предотвратить большой всплеск уровня сахара в крови и инсулина.

Реклама

Самые распространенные витамины и минералы в клубнике:

Витамин С. Клубника является отличным источником витамина С, антиоксиданта, необходимого для иммунитета и здоровья кожи.

Марганец. Этот микроэлемент часто встречается в больших количествах в цельнозерновых, бобовых, фруктах и овощах, он важен для многих процессов в организме.

Фолиевая кислота (витамин В9). Важна для нормального роста тканей и функционирования клеток, а также для беременных и пожилых людей.

Калий. Этот минерал участвует во многих важных функциях организма, таких как регулирование кровяного давления.

Реклама

Клубника также содержит железо, медь, магний, фосфор и витамины В6, К и Е.

Польза для здоровья

Употребление клубники связано со снижением риска многих хронических заболеваний.

Клубника может улучшить здоровье сердца, снизить уровень сахара в крови и помочь предотвратить рак.

Согласно исследованию, у людей среднего возраста с хорошо установленными факторами риска сердечных заболеваний ягоды могут улучшать хороший уровень холестерина, стабилизировать кровяное давление и функцию тромбоцитов.

Реклама

Регулировка уровня сахара в крови. Когда углеводы перевариваются, ваше тело расщепляет их на простые сахара и испускает в кровь. Затем ваше тело начинает выделять инсулин, заставляющий клетки забирать сахар из крови и использовать его для энергии или хранения.

Дисбаланс в регуляции уровня сахара в крови и рационе с высоким содержанием сахара связан с повышенным риском ожирения, диабетом 2 типа и болезнями сердца.

Клубника замедляет усвоение глюкозы и снижает выбросы глюкозы и инсулина после еды, богатой углеводами.

Сколько можно есть клубники

Если вы здоровы и не страдаете хроническими заболеваниями ЖКТ, то смело можете есть достаточно большое количество ягод в день. Однако, если у вас есть язва, гастрит, желудочные колики или повышенная секреция желудочного сока, то клубнику в своем рационе следует резко ограничить максимум 200 г в сутки.

Реклама

Также не следует забывать, что у человека может быть индивидуальная реакция на клубнику, а также ее с особой осторожностью следует употреблять аллергикам, маленьким детям и будущим мамам.

Клубника содержит белок, который может вызвать симптомы у людей, чувствительных к пыльце березы или яблок — состояние, известное как аллергия на пыльцу и продукты питания. Считается, что вызывающий аллергию белок связан с антоцианами клубники. Бесцветные, белые клубники обычно хорошо переносятся людьми, которые в противном случае были бы аллергиками.

Типичные симптомы включают зуд или покалывание во рту, крапивницу, головную боль и отек губ, лицо, язык или горло, а также проблемы с дыханием в тяжелых случаях.

Кроме того, клубника содержит гоитрогены, которые могут нарушать функцию щитовидной железы у людей с проблемами щитовидной железы.

Реклама

