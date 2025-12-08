Как кофе влияет на сон: об одном из нюансов точно не знали

Любители кофейных напитков спят меньше

Ежедневное употребление четырех и более чашек кофе укорачивает ночной сон, но одновременно делает его более глубоким.

К такому выводу пришли исследователи из Цюриха, проанализировав данные около полумиллиона участников и ночные полисомнографии 1702 человек.

Чтобы отделить влияние кофеина от сопутствующих факторов типа стресса, усталости или образа жизни, ученые использовали менделевскую рандомизацию — метод, при котором генетические варианты метаболизма кофеина работают как естественный «эксперимент». Результат оказался однозначным: любители четырех и более кофейных напитков спят меньше — в среднем на 11–13 минут, иногда до получаса и больше.

В то же время электрическая активность мозга показывала усиление дельта-волн — самых медленных и глубоких стадий сна, обычно максимально «восстанавливающих» мозг. По словам авторов, организм, вероятно, компенсирует недосыпание, делая глубокий сон более интенсивным.

Исследователи подчеркивают: это не означает, что кофе полезен для сна. Скорее, мозг удивительно гибко приспосабливается к постоянной стимуляции — однако пределы такой компенсации пока неизвестны. В дальнейшем ученые планируют изучить, может ли длительный высокий уровень потребления кофеина изменить структуру сна.

