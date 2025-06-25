Как кофе влияет на здоровье сердца: учёные проявили полезные свойства

Кофе. / © pixabay.com

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Кофе не только помогает лучше пробудиться утром. Этот популярный напиток связан с понижением риска определенных заболеваний. Так, у людей с диабетом, употреблявших от одной до четырех чашек в день, снижался риск сердечных заболеваний.

Об этом говорится в материале Earth.com

Врач неотложной помощи Леана Вэнь отмечает, что доказательства пользы кофе очень веские. Употребление кофе может быть полезны как для сердца, так и для регулирования уровня сахара в крови.

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Исследователи отмечают, что регулярное употребление умеренного количества кофе может быть связано с более низким уровнем общей смертности. В частности, речь идет о снижении вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые указывают на антиоксидантные компоненты в кофе сорта арабика, которые могут играть определенную роль в защите клеток от стресса.

Некоторые сорта кофе содержат вещества, которые могут помочь организму контролировать уровень холестерина. Эти природные агенты поддерживают активность инсулина, являющегося фактором поддержания здорового уровня глюкозы. В сочетании со здоровым питанием несколько чашек кофе могут поддерживать общий метаболический баланс.

Ключевое – это умеренность

Безопасный предел – около 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно равно четырем чашкам по 240 мл. Сбалансированный подход помогает контролировать потенциальные отрицательные последствия.

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Превышение этого показателя может спровоцировать бессонницу или нервозность. Людям с сердечными заболеваниями следует обратить внимание на такие симптомы как сердцебиение, если они употребляют много кофе. Кроме того, чрезмерное употребление кофеина нарушает пищеварение или нервы.

Воздействие кофе на организм

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, поэтому может временно повысить бдительность и концентрацию. Кроме того, он блокирует действие нейромедиатора, вызывающего сонливость. Кофе также стимулирует высвобождение дофамина и норадреналина – веществ, связанных с настроением и энергией.

Воздействие на уровень сахара в крови и инсулина

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Умеренное потребление кофе связано с улучшенной чувствительностью к инсулину. Это помогает организму более эффективно перемещать глюкозу из крови в клетки. Этот эффект может снизить риск развития диабета 2 типа и помочь людям с этим заболеванием лучше контролировать уровень сахара в крови.

Кофеин также может различно влиять на метаболизм глюкозы. У некоторых людей он может незначительно повышать уровень сахара в крови в течение короткого времени. Воздействие, вероятно, зависит от генетики, толерантности к кофеину и того, что едят с кофе или после него.

Кому полезен кофе

Большинство взрослых могут наслаждаться умеренной привычкой пить кофе. Беременным нужно ограничить ежедневное потребление кофеина до 200 миллиграммов, чтобы снизить потенциальные проблемы. Детям до 12 лет следует полностью избегать кофеина.

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Взрослые с диабетом 2 типа, похоже, получают некоторые преимущества от умеренного потребления кофе. Большой опрос показал: кто употребляет несколько чашек кофеина ежедневно, имели более низкий уровень осложнений по сравнению с теми, кто его не употребляет.

Напомним, ранее мы писали о том, как кофеин меняет работу мозга и почему мешает нам выспаться.