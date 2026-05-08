Как колебание температуры бьет по самочувствию: врач объяснила

Резкие скачки температуры — стресс для организма. Комфорт — +20… +25 ° C, все выше — уже жара. Именно поэтому появляются слабость, апатия и головные боли — и это не всегда об усталости.

Об этом рассказала врач-кардиологиня Центра кардиологии и кардиохирургии Александра Телегузова в комментарии «Киев24» и объяснила, как колебание температуры бьет по самочувствию.

«Добавляются также изменения давления, обезвоживание и стресс. Особенно это чувствуют люди с мигренью — приступы могут учащаться», — отметила она.

Специалист советует пить больше воды, избегать нагрузок в жару, пользоваться SPF — чтобы защититься от рака кожи, меланомы и т.д.

Напомним, в пятницу, 8 мая, в Украине ожидаются дожди и даже грозы. Осадки в западных регионах обусловят атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Кроме того, во второй половине дня и вечером локальные дожди достигнут Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории Украины сохранится сухая погода.

