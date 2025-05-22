Как личность влияет на сон: ученые поразили исследованием

Сон / © Pixabay

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Почему одни люди легко засыпают, а другие — по ночам не смыкают глаз? Ученые из Бразилии сделали важный шаг к пониманию причин бессонницы. Им удалось выявить, что определенные черты характера напрямую влияют на склонность к этому расстройству.

Об этом стало известно из исследования опубликованного в Journal of Sleep Research.

По оценкам ВОЗ, бессонницей страдают от 10 до 30% населения планеты, а в некоторых странах — до 60%. Последствия хронического нарушения сна могут оказаться серьезными: ухудшение памяти, рост риска развития диабета, болезней сердца, психических расстройств и снижение качества жизни.

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Команда под руководством Барбары Араужу Конвей из Университета Сан-Паулу изучила данные 595 взрослых людей в возрасте 18–59 лет — как у тех, кто имел диагноз «бессонница», так и здоровых участников. Все они прошли личностное тестирование по методике Большой пятерки и психологические опросы.

Результаты проявили интересную закономерность: у людей с высоким уровнем невротизма — то есть эмоциональной нестабильностью, тревожностью, склонностью к негативным переживаниям — гораздо чаще были расстройства сна.

Более 60% участников с бессонницей оказались невротиками, в то время как среди здоровых этот показатель составлял лишь 32%.

Открытость к новому опыту — любознательность, креативность, гибкость мышления — наоборот, снижала риск развития бессонницы. А вот такая черта как экстраверсия не оказывала никакого влияния на качество сна.

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Как выяснили исследователи, тревожность выступает посредником между чертами характера и бессонницей. То есть расстройства сна возникают прежде всего из-за повышенной тревожности, свойственной людям с высоким невротизмом. В то же время депрессия не продемонстрировала прямую связь с нарушениями сна.

Ученые отмечают: эти результаты имеют практическую ценность. Они подтверждают, что при диагностике и лечении бессонницы следует учитывать психологический профиль человека. Ведь даже эффективные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, могут иметь разную результативность в зависимости от личностных особенностей.

Исследование открывает новые возможности для персонализированных подходов в психотерапии с учетом не только симптомов, но и типа характера пациента.

Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.

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Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.