Как людям с ВИЧ-инфекцией защититься от COVID-19: советы специалистов

Людям с ВИЧ-инфекцией прививка от COVID-19 жизненно необходима, отмечают специалисты.
Люди, живущие с вирусом иммунодефицита человека (ЛЖВ), и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, уязвимы к любым инфекциям. Именно поэтому люди с ВИЧ должны соблюдать, кроме обычных противоэпидемических мер, специфических.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации Минздрава, пока нет исследований, которые утверждали, что ЛЖВ более склонны к инфицированию коронавирусом. Отдельные исследования указывают, что риск тяжелого течения COVID-19 снижается при приеме антиретровирусной терапии человеком, живущим с ВИЧ, объясняют в министерстве.
По данным Центров контроля и профилактики болезней США (CDC), люди с ВИЧ могут иметь большую вероятность тяжелого течения коронавирусной болезни. По результатам исследования, они имеют на 78% более высокий риск умереть вследствие осложнений, вызванных COVID-19. Именно поэтому, отмечают специалисты, прививка от COVID-19 для них жизненно необходима.
Люди с ВИЧ должны строго соблюдать противоэпидемические меры:
- правильно использовать защитные маски;
- держать социальную дистанцию;
- регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептик;
- избегать больших скоплений людей.
Среди специфических советов конкретно для людей с ВИЧ выделяют:
- консультироваться с врачом и регулярно принимать антиретровирусные препараты;
- создать запас препаратов для АРТ на следующие 30-90 дней;
- вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции, поскольку эти болезни часто встречаются у людей, живущих с ВИЧ, и опасны тяжелым течением;
- сделать прививку против COVID-19;
- если заболели COVID-19, не отменять самостоятельно прием никаких лекарств, которые употребляли ранее.
Важно, что для людей с ВИЧ, вакцинация против COVID-19 безопасна, уверяют в Минздраве. "Это подтверждено клиническими исследованиями вакцин против COVID-19, в которые были включены люди, живущие с ВИЧ", — говорится в сообщении.
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