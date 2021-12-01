Как людям с ВИЧ-инфекцией защититься от COVID-19: советы специалистов

Людям с ВИЧ-инфекцией прививка от COVID-19 жизненно необходима, отмечают специалисты.

Люди, живущие с вирусом иммунодефицита человека (ЛЖВ), и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, уязвимы к любым инфекциям. Именно поэтому люди с ВИЧ должны соблюдать, кроме обычных противоэпидемических мер, специфических.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По информации Минздрава, пока нет исследований, которые утверждали, что ЛЖВ более склонны к инфицированию коронавирусом. Отдельные исследования указывают, что риск тяжелого течения COVID-19 снижается при приеме антиретровирусной терапии человеком, живущим с ВИЧ, объясняют в министерстве.

По данным Центров контроля и профилактики болезней США (CDC), люди с ВИЧ могут иметь большую вероятность тяжелого течения коронавирусной болезни. По результатам исследования, они имеют на 78% более высокий риск умереть вследствие осложнений, вызванных COVID-19. Именно поэтому, отмечают специалисты, прививка от COVID-19 для них жизненно необходима.

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Люди с ВИЧ должны строго соблюдать противоэпидемические меры:

правильно использовать защитные маски;

держать социальную дистанцию;

регулярно мыть руки с мылом и использовать антисептик;

избегать больших скоплений людей.

Среди специфических советов конкретно для людей с ВИЧ выделяют:

консультироваться с врачом и регулярно принимать антиретровирусные препараты;

создать запас препаратов для АРТ на следующие 30-90 дней;

вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции, поскольку эти болезни часто встречаются у людей, живущих с ВИЧ, и опасны тяжелым течением;

сделать прививку против COVID-19;

если заболели COVID-19, не отменять самостоятельно прием никаких лекарств, которые употребляли ранее.

Важно, что для людей с ВИЧ, вакцинация против COVID-19 безопасна, уверяют в Минздраве. "Это подтверждено клиническими исследованиями вакцин против COVID-19, в которые были включены люди, живущие с ВИЧ", — говорится в сообщении.

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