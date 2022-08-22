Как мама из противницы вакцинаций превратилась в поклонницу прививок: история ровенчанки и ее детей

Старшую дочь родители не вакцинировали. Однако после того, как родились близнецы, жительница кардинально изменила свое мнение.

Об этом пишет unicef.ukraine со ссылкой на "Волшебное.инфо".

Юлия рассказала свою историю, как из противницы вакцинации она обернулась на ее поклонницу.

"Первого ребенка не вакцинировала, потому что ужасали слухи о последствиях"

"Тогда вообще никто не говорил о вакцинации. Я не слышала о важности прививки ни от врачей, ни из других источников. Зато я постоянно слышала истории, будто у «подруги жены двоюродного брата ребенка после прививки парализовало». На тот момент я не разбиралась в вопросах вакцинации, не понимавшей разницы между осложнениями и реакцией, вообще ничего не знала об этом. Поэтому первого ребенка мы не вакцинировали", — объяснила женщина.

Рождение двойни и первая болезнь, закончившаяся остановкой дыхания

"Потом у нас родилась двойня. Было очень сложно: их двое, преждевременные роды, которые обернулись дыхательной недостаточностью и имели другие последствия. У меня не было времени и сил не то, чтобы разобраться с вопросами вакцинации, но просто спокойно поесть. Как-то старшая дочь заболела: кашель, незначительная температура, слабость, головная боль. Так продолжалось несколько дней. И тут произошло то, чего я боялась больше всего, — болеть начали меньше. Мы попали в больницу, и, наверное, в тот момент я решила, что должна сделать все, чтобы защитить детей. Это был переломный момент, когда я поняла, что не вакцинировать детей неправильно. ", – сообщила украинка.

"После той ситуации я начала изучать вопросы вакцинации и расспрашивать у нашего врача обо всем, что меня беспокоило и интересовало. Помню, как специально готовила вопрос о побочных действиях вакцин, о которых где-то слышала или читала раньше. Врач подробно рассказывала мне о каждой болезнь, объясняла простыми словами, что и для чего нужно. Тогда я поняла одну важную вещь: в случае отказа от вакцинации можно скорее умереть от осложнений, например, кори и столбняка, быть парализованным через полиомиелит, чем иметь осложнения непосредственно от прививки", – добавила Юлия.

"Так из мамы, которая не вакцинировала старшую дочь, я превратилась в человека, который теперь пропагандирует вакцинацию. Я полностью изменила свое мнение. И вместе с близнецами прививки наверстывает моя старшая дочь. Мы очень волнуемся, когда болеют дети. Однако гораздо меньше, чем дети. Однако гораздо меньше, чем дети могли бы. Ведь мы знаем, что они вакцинированы", — резюмировала она.

Напомним, что в Украине согласно Национальному календарю профилактических прививок ребенка нужно вакцинировать от 10 болезней: это гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция. Все вакцины сертифицированы и безопасны. Прививку можно сделать у педиатра.

Вакцину от кори могут получить и взрослые. Также им следует делать ревакцинацию от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

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