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Как меньше уставать на работе: ученые назвали идеальный график перерывов
Большинство взрослых проводит сидя почти 75% в свой день, что ведет к серьезным проблемам со здоровьем и потере энергии. Но как меньше уставать на работе, если график максимально загружен?
Если после рабочей смены вы чувствуете только усталость, хотите лечь и заснуть до следующего утра, а также появляется чувство, что вы не живете, а только работаете, нужно срочно что-то менять.
Как меньше уставать на работе, рассказали BBC.
Как меньше уставать на работе: действенные лайфхаки
У многих людей рабочий день выглядит похоже: день за компьютером, несколько онлайн-звонков, полная концентрация и сильная усталость. Привычка долго сидеть может серьезно навредить здоровью.
Эксперты предупреждают, что длинное сидение в кресле может спровоцировать набор лишнего веса, сердечно-сосудистые заболевания и даже диабет второго типа. Чтобы не терять продуктивность, нужно знать, как часто делать перерывы «на походить».
Новое исследование ученых Колумбийского университета дало ответ на это. По мнению исследователей, самым эффективным и реалистичным вариантом являются ежечасные перерывы на 5 минут.
Руководитель исследования Кит Диас рассказал, что большинство взрослых проводит сидя около 75% времени каждый день. Раз в час пятиминутной прогулки достаточно, чтобы восстановить запас сил и уменьшить вред постоянного сидения.
В исследовании приняли участие более 11 тысяч участников из США. Большинство работало в офисе по 8–9 часов в день. В течение первой недели они работали, как всегда, и сообщали об усталости, настроении и эффективности в течение дня.
На второй неделе работники делали перерывы на прогулку раз в определенный период. Результаты показали, что прогулки каждые полчаса улучшают настроение и помогают бороться с усталостью. Но работники жаловались на эффективность выполнения заданий.
Прогулки раз в два часа тоже были более полезными, чем отсутствие движения вообще. Но самыми полезными стали перерывы раз в час по 5 минут ходьбы. От таких коротких перерывов улучшается производительность, настроение и концентрация.
Многие участники эксперимента боялись, что их руководители не оценят частых перерывов. Хотя такое количество отвлечений от работы может показаться абсурдным, однако оно действительно помогает лучше концентрироваться и меньше уставать.
Ходить можно даже во время работы — проводить рабочие митинги пешком в парк, гулять по офису во время телефонных разговоров и т.д.
«Даже несколько дополнительных минут движения каждый день могут позитивно повлиять на здоровье», — говорит старшая кардиологическая медсестра British Heart Foundation Эмили Макграт.
Чтобы узнать о влиянии таких перерывов на сердце, нужны более длительные исследования.
Почему мы устаем уже до обеда
Напомним, что сонливость и усталость до обеда часто связаны с питанием и образом жизни. Помимо естественной убыли энергии, которая обычно происходит между 13:00 и 15:00 часами, основными причинами вялости являются нехватка ночного сна, обезвоживание организма, малоподвижный режим, а также тяжелая пища или избыток углеводов на обед, которые вызывают резкие колебания сахара в крови.
Чтобы вернуть бодрость, медицинские эксперты советуют соблюдать стабильный график сна, пить достаточно воды, ограничивать потребление кофе и больше двигаться.
В рационе следует заменить тяжелые блюда на рыбу, курятину, орехи, авокадо и цельнозерновые каши, а при необходимости восстановить силы поможет короткий 20-минутный обеденный сон.