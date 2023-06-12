Как меняется ваш организм и здоровье в 30 лет — исследование

Чтобы сохранить и укрепить свое здоровье до 30 лет и после, избегайте нездоровых привычек.

Тело 30-летнего человека находится в расцвете. Надеемся, вы чувствуете себя здоровыми и достаточно бодрыми. Несмотря на то, что многие изменения в состоянии вашего организма действительно начинают происходить в 40, 50 и 60 лет, 30-летие является важным временем, чтобы начать устанавливать здоровые привычки и начать (если вы до сих пор этого не сделали) режим заботы о себе, в частности, правильное питание

Сбалансированное, полноценное питание очень важно. На самом деле эксперты и исследования свидетельствуют: если вы не будете осторожны, определенные привычки в пище могут разрушить ваше тело уже в 30 лет.

Давайте посмотрим в глаза правде: ваш организм в тридцать уже не такой, как в двадцать. Одним из распространенных ложных утверждений является то, что метаболизм якобы замедляется. Но независимо от того, во что верят многие люди, ваш метаболизм действительно не замедляется до 60 лет. Однако существует еще много способов ощутить естественные изменения в работе организма и здоровья в течение этого десятилетия. По данным Национального института здоровья, некоторые системы вашего организма после 30 лет претерпевают изменения:

здоровье костей: после 30 лет ваши кости начнут терять минералы и плотность.

мышцы: со временем ваше тело начинает терять мышечную ткань, и этот процесс начинается именно после 30-ти.

телесный жир: жировые отложения в теле также увеличиваются с возрастом и риск образования жира на животе возрастает.

Новое исследование также показало, что высокое кровяное давление в возрасте 30 лет может быть связано с ухудшением здоровья мозга.

Исследование, опубликованное в JAMA, показало, что люди с гипертонией (высоким кровяным давлением) в возрасте от 30 до 40 лет имели меньший объем мозга и белое вещество в старшие годы, что может привести к деменции и другим нейродегенеративным осложнениям. Это значит, что в возрасте 30 лет меняются не только кости, мышцы и фигура, но и здоровье вашего сердца.

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