Как можно облегчить боль при артрите, без лекарств: врач назвал один простой продукт

Как можно облегчить боль при артрите

Миллионы людей страдают от боли и воспаления, вызванных артритом, особенно зимой, когда симптомы ухудшаются. Эксперт в области здравоохранения рассказал о простой ежедневной замене продукта на кухне, которая может облегчить ваше состояние.

Об этом пишет The Mirror

Симптомы артрита, такие как боль, воспаление и скованность, могут ухудшаться зимой. Это происходит потому, что низкие температуры усиливают чувствительность к боли, замедляют кровообращение и могут спровоцировать мышечные спазмы. Несмотря на то, что лекарств против артрита нет, существуют способы уменьшить боль и облегчить другие симптомы.

Врач Саид Надим Аббас, который специализируется на лечении суставов стволовыми клетками, объяснил, что облегчение боли при артрите может начаться с обычного продукта, который почти у каждого на кухне. Он советует заменить ваше обычное масло на оливковое.

По словам врача Аббаса, ее натуральное перечное соединение, олеокантал, влияет на тот же ферментный путь, на который влияют некоторые распространенные обезболивающие средства, помогая уменьшить воспалительные сигналы. Однако он подчеркнул, что это «не лекарство» и «масло не заменит назначенного вам лечения».

Оливковое масло / © Pexels

Этот совет подтверждают эксперты из Фонда артрита. Они объясняют, что оливковое масло первого отжима (Extra Virgin) содержит не только полезные для сердца жиры, но и олеокантал — вещество, которое по свойствам подобно нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВС). Специалисты рекомендуют употреблять от двух до трех столовых ложек этого масла ежедневно, если это возможно, для достижения противовоспалительного эффекта.

В то же время исследование, опубликованное в профессиональном журнале «Nutrients» в 2017 году, также подтверждало пользу оливкового масла для пациентов с остеоартритом.

Ученые пришли к выводу, что «Оливковое масло и его производные демонстрируют потенциал в предотвращении повреждения хряща вследствие остеоартрита» благодаря их антиоксидантному и противовоспалительному действию.

Однако авторы отметили, что эти результаты требуют дополнительной проверки. Они отметили, что, хотя текущие исследования на людях показывают улучшение показателей боли и функциональности после перорального или местного применения экстракта оливы, для окончательного подтверждения нужны хорошо спланированные клинические испытания.

