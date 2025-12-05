Как можно снизить риск инфаркта и улучшить сон: врач поделились секретом

Фото иллюстративное / © Pexels

Реклама

Принимать горячую или теплую ванну в холодное время года — это не просто приятный ритуал, но и мощный инструмент для укрепления здоровья. Известный врач назвала девять неожиданных преимуществ теплой воды: от улучшения сна до снижения риска сердечных заболеваний.

Об этом пишет Daily Express.

Врач Гифт Айдахоса регулярно делится в соцсети TikTok советами по здоровому образу жизни. Ее последний пост о пользе купания в ванной собрал сотни «лайков» и комментариев.

Реклама

Айдахоса перечислила девять преимуществ от погружения в горячую или теплую ванну, среди которых:

снижение риска сердечных заболеваний; уменьшение головной боли; улучшение настроения; улучшение качества сна; теплая вода открывает поры и очищает кожу; уменьшение усталости; облегчение заложенности носа; расслабление мышц; укрепление иммунитета и кровообращения.

Ее слова подтверждает недавнее научное исследование, которое выявило значительную связь: у людей, принимавших ванну почти ежедневно, риск инсульта был ниже на 26%, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 28%, по сравнению с теми, кто делал это реже.

Горячие ванны помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний / © Credits

Специалисты Healthline также поддерживают утверждение о том, что горячие ванны помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, одновременно улучшая настроение и качество сна человека.

Кроме того, американская клиника Майо рекомендует использовать тепловую терапию для снятия напряжения мышц шеи и плеч. Эксперты отмечают, что мышечное напряжение может обычно приводит к головной боли.

Реклама

Ранее лондонский врач рассказал, что может влиять на ваше настроение зимой. По словам специалиста, прохладная погода и ранние ночи часто могут вызвать резкую смену настроения в некоторых случаях это может быть связано с сезонным аффективным расстройством (САР), в то же время причиной этому может быть распространенный дефицит железа в организме

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.