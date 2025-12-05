- Дата публикации
Как можно снизить риск инфаркта и улучшить сон: врач поделились секретом
Горячая ванна может быть мощной терапией для вашего организма.
Принимать горячую или теплую ванну в холодное время года — это не просто приятный ритуал, но и мощный инструмент для укрепления здоровья. Известный врач назвала девять неожиданных преимуществ теплой воды: от улучшения сна до снижения риска сердечных заболеваний.
Об этом пишет Daily Express.
Врач Гифт Айдахоса регулярно делится в соцсети TikTok советами по здоровому образу жизни. Ее последний пост о пользе купания в ванной собрал сотни «лайков» и комментариев.
Айдахоса перечислила девять преимуществ от погружения в горячую или теплую ванну, среди которых:
снижение риска сердечных заболеваний;
уменьшение головной боли;
улучшение настроения;
улучшение качества сна;
теплая вода открывает поры и очищает кожу;
уменьшение усталости;
облегчение заложенности носа;
расслабление мышц;
укрепление иммунитета и кровообращения.
Ее слова подтверждает недавнее научное исследование, которое выявило значительную связь: у людей, принимавших ванну почти ежедневно, риск инсульта был ниже на 26%, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 28%, по сравнению с теми, кто делал это реже.
Специалисты Healthline также поддерживают утверждение о том, что горячие ванны помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, одновременно улучшая настроение и качество сна человека.
Кроме того, американская клиника Майо рекомендует использовать тепловую терапию для снятия напряжения мышц шеи и плеч. Эксперты отмечают, что мышечное напряжение может обычно приводит к головной боли.
Ранее лондонский врач рассказал, что может влиять на ваше настроение зимой. По словам специалиста, прохладная погода и ранние ночи часто могут вызвать резкую смену настроения в некоторых случаях это может быть связано с сезонным аффективным расстройством (САР), в то же время причиной этому может быть распространенный дефицит железа в организме
