Как навсегда избавиться от седины: ученые раскрыли способ, чтобы вернуть возраст назад

Наверняка каждый из нас слышал изречение о том, что «от нервов волосы даже поседели». В 2021 году ученые смогли исследовать правдивость этого утверждения. Наконец этот вопрос освещен, и мы можем узнать, правда ли, что после тяжелой жизненной ситуации седеют волосы. Рассказываем, как стресс влияет на появление седины и действительно ли от нее можно избавиться навсегда, ссылаясь на ScienceAlert.

Почему седеют волосы

Это происходит из-за того, что с возрастом пигменты клеток в волосяных фолликулах, отвечающих за цвет волос, отмирают. Поэтому уменьшается количество меланина – вещества, которое придает волосам определенный цвет. И похоже, что стресс также может играть не последнюю роль в этом процессе.

Такую связь ученые исследовали на мышах, поскольку доказать ее на людях было достаточно сложно. А уже в новом исследовании 2021 приняли участие четырнадцать добровольцев в возрасте от 9 до 65 лет. Они были отобраны по седым волосам, для этого ученым понадобилось 2,5 года.

Ученые применяли для исследования специализированную технику сканирования со сверхвысоким разрешением, чтобы хорошо проанализировать волосы испытуемых. В процессе были обнаружены разные оттенки седины, что показывает то, что потеря пигмента происходит с разной степенью интенсивности.

Как восстановить цвет седых волос: исследование ученых

Участники исследования вели свои «дневники стресса», где в течение года записывали события, вызвавшие у них напряжение. Ученые, сравнивая эти записи, обрели закономерность в изменениях цвета волос. У некоторых людей цвет волос возвращался тогда, когда они переставали нервничать. Например, у одного участника волосы стали темнее, когда он был в отпуске.

Также ученые обнаружили связь между белыми волосами и повышенным содержанием белков, связанных с митохондриями. Это такие крошечные энергетические центры в клеточках организма. Это подтвердило гипотезу ученых о том, что стресс влияет не только на энергопотребление и обмен веществ в организме, но и оказывает влияние на цвет волос.

Когда первоначальный цвет волос уже невозможно восстановить

Хотя исследование показало, что цвет волос может вернуться в некоторых случаях, это совсем не значит, что седые волосы исчезнут, особенно с возрастом. Поскольку ученые доказали, что существует биологический возраст, когда пряди начинают седеть безвозвратно. А стресс может запустить этот процесс гораздо раньше.

Впрочем, уменьшение стресса у седеющих много лет подряд не вернет цвет волос. Поэтому не стоит ожидать, что долговременный отпуск станет молодильным яблоком для седины. Ибо это исследование в первую очередь было направлено на то, чтобы понять сложные способы реагирования человеческого организма на стресс и старение.

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