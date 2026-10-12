Как не бросить спортзал осенью и зимой: 5 советов от фитнес-тренера для мотивации

Холод — не повод сдаваться: фитнес-тренер рассказал, как сохранить спортивную форму осенью и зимой / © Credits

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С наступлением холодов и сокращением светового дня сохранить регулярность тренировок становится настоящим вызовом. Короткий день, пасмурная погода и постоянное желание остаться под теплым одеялом заставляют многих откладывать спорт до весны. Персональный фитнес-тренер поделился действенными стратегиями, которые помогут не потерять мотивацию и адаптировать свой режим к зимнему периоду.

Об этом пишет Daily Mail.

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С более короткими днями и более холодным утром многие из нас чувствуют, что мотивация к физическим упражнениям резко падает в это время года.

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Когда осень вступает в полный разгар, темные вечера и ливни делают спание на диване гораздо соблазнительнее, чем заниматься в спортзале.

Однако эксперты по фитнесу утверждают, что сдаваться до Нового года — большая ошибка, когда дело доходит до физических упражнений, ведь последовательность — это все. По словам тренера Макса Томпсона, осень — это действительно лучшее время для формирования устойчивых привычек тренировок, при условии, что вы подходите к тренировкам с правильным настроением.

Начните с малого

Вместо того, чтобы доводить себя до крайности жестокими кардиотренировками или изнурительными тренировками с поднятием тяжелых предметов, ключ к преодолению октябрьского спада заключается в контролируемой регулярности, говорит он. Здесь Томпсон делится своими экспертными советами по поводу того, как восстановить энергию для осенних тренировок.

Возвращаясь к тренировкам после перерыва, люди чаще всего пытаются восстановить их с той же интенсивностью, с которой они могли заниматься раньше. Этот внезапный скачок приводит к сильной мышечной боли, истощению или травмам, что может означать полный отказ от занятий.

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«Если ваш режим тренировок ухудшился после лета, избегайте давления на себя, чтобы немедленно вернуться к предыдущей частоте или интенсивности», — объясняет Томпсон. «Это не лень, а обычно ваша внешняя мотивация и структуры исчезли. Больше нет легких вечеров, нет мотивации к отпуску и начинает холодеть и дождь».

«Начните с легкой тренировки на все тело, используя сложные движения, такие как приседания, выпады, тяга и жим, которые одновременно задействуют несколько групп мышц», — советует он. «Поддерживайте комфортный вес гантелей и сосредоточьтесь на хорошей технике, прежде чем постепенно увеличивать нагрузку».

Будьте реалистами

Вера в то, что каждый поход в спортзал должен полностью истощить вас, является еще одним серьезным препятствием в холодные месяцы. Ваш уровень энергии естественно снижается в серые, холодные месяцы, и именно тогда интенсивные тренировки могут казаться настолько пугающими, что вы сдаетесь, даже не переступая порог спортзала.

Томпсон отмечает, что регулярность тренировок гораздо важнее, чем просто расширять свои физические границы на каждой тренировке.

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«Стремитесь к двум-трем тренировкам в течение недели, сочетая силовые тренировки с движениями с меньшей нагрузкой, такими как ходьба, плавание или езда на велосипеде», — говорит он.

Это гораздо эффективнее для долгосрочного здоровья, чем одна сверхинтенсивная тренировка с последующими днями восстановления.

Упражнение «Дневник»

Чтобы ваши тренировки действительно были эффективными, относитесь к ним с таким же уровнем преданности, как к важному профессиональному или личному обязательству.

«Я советую своим клиентам записывать спортзал в свой дневник, как встречу, потому что если он не забронирован, то не состоится», — советует Томпсон.

«Добавьте это к тому, что вы уже делаете. У меня были клиенты, которые тренировались сразу после пробежки, потому что приходится меньше принимать решения».

Коллективные занятия

Если мнение о поднятии тяжелых предметов или беге на беговой дорожке кажется скучным, осень — идеальное время для исследования взаимодействия ума и тела. В частности, полезны такие дисциплины, как йога или пилатес. Эти структурированные занятия предлагают гостеприимную, тёплую атмосферу, помогая восстановить базовую силу и стабильность корпуса.

«Если ваш обычный режим занятий в спортзале начал казаться вам скучным, попробуйте структурированные занятия по меньшей нагрузке», — предлагает Томпсон. «Йога или пилатес на матери могут помочь восстановить регулярные движения, одновременно работая над силой, гибкостью, равновесием и мобильностью».

Помимо физических преимуществ, групповые занятия фитнесом обеспечивают столь необходимую ответственность.

«Запись занятия в ваше расписание дает вам определенное время, чтобы появиться, а не полагаться на мотивацию в день занятия», — отмечает Томпсон.

Упрощенные упражнения

Между рабочим графиком, семейными обязательствами и другими делами неудивительно, что занятия спортом можно отложить на второй план. Вместо того чтобы полностью отказываться от физических упражнений в таких ситуациях, короткая резервная тренировка поддерживает темп.

«Напряженные дни не обязательно должны означать полный отказ от физических упражнений», — объясняет Томпсон. «Простой 20-минутный комплекс упражнений из четырех или пяти упражнений, к которому вы можете обратиться, когда у вас слишком мало времени, может помочь сохранить эту привычку».

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