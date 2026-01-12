Как не допустить обморожения в лютые морозы: действенные советы

Снег / © iStock

Реклама

В холодное время года организм человека особенно уязвим, мороз и ветер могут привести к обморожениям, которые способны серьезно повредить ткани. Эксперты отмечают, что знание симптомов и правил первой помощи может спасти здоровье и даже жизнь.

Об этом рассказала дерматолог Алла Букина пишут издания Healthline, WebMD и Cleveland Clinic.

Обморожение возникает тогда, когда низкие температуры длительное время воздействуют на кожу и подкожные ткани, нарушая кровообращение. Чаще всего страдают открытые и периферийные участки: пальцы рук и ног, кисти и стопы, нос, уши и щеки.

Реклама

«Обморожение может поражать любые части тела, но наибольший риск для открытых участков, особенно в холодную и ветреную погоду», — объясняет Алла Букина.

Как кожа реагирует на холод

Кожа — ключевой орган терморегуляции. При морозе кровеносные сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло в жизненно важных органах. Если кровоснабжение периферийных зон слишком уменьшается, ткани страдают.

Риск повышается при:

длительном пребывании на холоде;

сильном ветре и влажности;

мокрой или тесной одежде;

наличии хронических болезней (сахарный диабет, болезнь Рейно, нейропатия, гипотиреоз).

Степени обморожения

I степень — легкое поражение кожи: покраснение, холод на ощупь, легкое онемение. Участок следует согреть теплой водой 37-39 °C, заменить влажную одежду, не тереть кожу снегом или горячими предметами.

Реклама

II степень — поверхностное поражение с прозрачными волдырями. Необходима медицинская консультация, обработка и стерильное накрытие пораженного участка.

III степень — более глубокое повреждение кожи с кровянистыми волдырями, снижением чувствительности. Нужна срочная помощь врача, возможно стационарное лечение.

IV степень — самое тяжелое повреждение: поражаются кожа, подкожная клетчатка, мышцы и кости. Состояние критическое, без профессиональной помощи возможно частичное или полное повреждение функций.

Как уберечься

Проверяйте прогноз погоды и планируйте пребывание на холоде.

Одевайтесь многослойно, используйте перчатки, шапки и шарфы.

Выбирайте водо- и ветронепроницаемую верхнюю одежду.

Не оставайтесь во влажной одежде, быстро переодевайтесь в теплую.

Пейте достаточно воды, избегайте алкоголя.

Используйте защитные кремы (колд-крем) на открытые участки за 15-20 мин до выхода.

Умейте распознать признаки обморожения: покраснение, онемение, покалывание — и действовать немедленно.

«Помните, что обморожение — не только дискомфорт, но и риск серьезных поражений тканей. Ранняя помощь и правильное согревание значительно уменьшают поражения», — заключает дерматолог.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что на Волыни мужчина 10 часов пролежал на морозе и медики говорили, что его спасло чудо.