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Как не набрать лишние килограммы и не переедать на Пасху
Праздничные завтраки, медленно перетекающие в обеды и ужины, именно так это обычно происходит в праздничные дни.
Пасхальные праздники — это период, когда очень легко набрать несколько лишних килограммов. Вкусный кулич, пасхальные яйца, мясные блюда и отсутствие физической нагрузки только способствуют этому.
Как удержать форму и не набрать лишний вес
Сбалансируйте свой рацион: если вы съели кусочек кулича, снизьте количество других углеводов и жиров в последующих приемах пищи.
Избегайте лишних сладостей: кроме пасхи, пасхальный стол часто изобилует другими сладостями. Пытайтесь ограничить их потребление или выберите один вид в небольшом количестве.
Не забывайте о физической активности
Сохраняйте водный баланс в организме: за день до застолья обязательно выпейте свою суточную норму воды, а во время него еще около 500 мл. Так ваш желудок наполнится жидкостью, которая не даст вам переесть за праздничным столом. А также старайтесь не пить соков или сладкой воды, ведь они очень калорийны.
Употребляйте пищу маленькими порциями: насыщение приходит не сразу, а через 20 минут после того, как пища попадает в организм. Поэтому лучше не спешить, а есть медленно, наслаждаясь едой. Употребляйте пищу маленькими порциями — так вы избежите неприятных ощущений после.
Делайте акцент на овощах: после такого количества углеводов и белков добавление клетчатки будет самым умным решением. Употребляйте много овощей с каждым приемом пищи, и еда будет усваиваться лучше.
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