Как не набрать лишние килограммы и не переедать на Пасху

На Пасху украинцы готовят множество вкусных блюд и много ходят в гости к родственникам и друзьям / © Pixabay

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Пасхальные праздники — это период, когда очень легко набрать несколько лишних килограммов. Вкусный кулич, пасхальные яйца, мясные блюда и отсутствие физической нагрузки только способствуют этому.

Как удержать форму и не набрать лишний вес

Сбалансируйте свой рацион: если вы съели кусочек кулича, снизьте количество других углеводов и жиров в последующих приемах пищи.

Избегайте лишних сладостей: кроме пасхи, пасхальный стол часто изобилует другими сладостями. Пытайтесь ограничить их потребление или выберите один вид в небольшом количестве.

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Не забывайте о физической активности

Сохраняйте водный баланс в организме: за день до застолья обязательно выпейте свою суточную норму воды, а во время него еще около 500 мл. Так ваш желудок наполнится жидкостью, которая не даст вам переесть за праздничным столом. А также старайтесь не пить соков или сладкой воды, ведь они очень калорийны.

Употребляйте пищу маленькими порциями: насыщение приходит не сразу, а через 20 минут после того, как пища попадает в организм. Поэтому лучше не спешить, а есть медленно, наслаждаясь едой. Употребляйте пищу маленькими порциями — так вы избежите неприятных ощущений после.

Делайте акцент на овощах: после такого количества углеводов и белков добавление клетчатки будет самым умным решением. Употребляйте много овощей с каждым приемом пищи, и еда будет усваиваться лучше.

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