Как не набрать лишние килограммы на новогодние праздники: эти советы спасут вашу фигуру

Во время новогодних праздников человек может "наесть" несколько лишних килограммов.

Зима традиционно - праздничный период, когда люди начинают часто употреблять вкусные блюда и сладости. Но вместе с кулинарными удовольствиями приходят и лишние килограммы, которые потом приходится "сжигать" месяцами.

Как не переедать во время праздников – читайте в материале.

Сбалансированная тарелка

Предпочитайте пищу, которая имеет много питательных веществ. Например, благодаря нежирным белкам, разноцветным овощам и цельнозерновым продуктам можно вкусно и полноценно питаться даже во время праздников.

Умеренно потребляйте напитки

Многие калории можно употребить также в жидкой форме, а потому умеренное употребление различных напитков тоже имеет смысл, если вы заботитесь о своей фигуре. Часто праздничные напитки имеют сахар и быстро накапливаемые калории.

Выберите меньшую порцию или низкокалорийную альтернативу, которые также доставят вам удовольствие, но не добавят лишних калорий.

Следует помнить: вино, шампанское, коктейли, сладкие соки – все это скрытые "калорийные бомбы". Часто именно они прибавляют вес, даже если с едой вы были осторожны.

Ешьте медленно и контролируйте порции

Пищеварение начинается во рту, поэтому не забывайте хорошо пережевывать пищу. Старайтесь жевать от 20 до 25 раз за укус. Это даст сигнал мозгу, что пища поступает в желудок.

Однако благодаря сознательному контролю порций можно полноценно насладиться любимыми вкусностями, не пожалев после праздников.

Больше двигайтесь

Движение – это последнее, о чем мы помним во время праздников. После сытного ужина все переходят на диван к телевизору. Минимум движения, максимум калорий – идеальный рецепт для набора веса.

Решение: запланируйте хотя бы короткие прогулки.

Напомним, в мире набирает популярность диета SIRT, позволяющая быстро сбросить вес. Больше об этом читайте в новости.

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