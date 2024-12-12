Как не набрать лишние килограммы на новогодние праздники: эти советы спасут вашу фигуру

Во время новогодних праздников человек может "наесть" несколько лишних килограммов.
Зима традиционно - праздничный период, когда люди начинают часто употреблять вкусные блюда и сладости. Но вместе с кулинарными удовольствиями приходят и лишние килограммы, которые потом приходится "сжигать" месяцами.
Как не переедать во время праздников – читайте в материале.
Сбалансированная тарелка
Предпочитайте пищу, которая имеет много питательных веществ. Например, благодаря нежирным белкам, разноцветным овощам и цельнозерновым продуктам можно вкусно и полноценно питаться даже во время праздников.
Умеренно потребляйте напитки
Многие калории можно употребить также в жидкой форме, а потому умеренное употребление различных напитков тоже имеет смысл, если вы заботитесь о своей фигуре. Часто праздничные напитки имеют сахар и быстро накапливаемые калории.
Выберите меньшую порцию или низкокалорийную альтернативу, которые также доставят вам удовольствие, но не добавят лишних калорий.
Следует помнить: вино, шампанское, коктейли, сладкие соки – все это скрытые "калорийные бомбы". Часто именно они прибавляют вес, даже если с едой вы были осторожны.
Ешьте медленно и контролируйте порции
Пищеварение начинается во рту, поэтому не забывайте хорошо пережевывать пищу. Старайтесь жевать от 20 до 25 раз за укус. Это даст сигнал мозгу, что пища поступает в желудок.
Однако благодаря сознательному контролю порций можно полноценно насладиться любимыми вкусностями, не пожалев после праздников.
Больше двигайтесь
Движение – это последнее, о чем мы помним во время праздников. После сытного ужина все переходят на диван к телевизору. Минимум движения, максимум калорий – идеальный рецепт для набора веса.
Решение: запланируйте хотя бы короткие прогулки.
Напомним, в мире набирает популярность диета SIRT, позволяющая быстро сбросить вес. Больше об этом читайте в новости.
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