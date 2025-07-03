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Как не отравиться в жару: пять правил, которые сохранят здоровье
Отравиться в жару легко, если не придерживаться базовых правил. Как этого избежать — объясняет врач.
В жару продукты портятся значительно быстрее, а риск отравлений возрастает. В таких условиях соблюдение правил пищевой гигиены — критически важно. Эксперт советует соблюдать пять простых, но эффективных правил.
О них в эфире канала КИЇВ24 рассказал врач-гастроэнтеролог Олег Швец.
Первое — соблюдение чистоты. Важно мыть руки, посуду, поверхности и кухонные приборы перед приготовлением пищи.
Второе — сырые продукты нужно хранить отдельно от готовых, в частности в холодильнике. Нельзя ставить сырое мясо на полку выше готовых блюд.
Третье — контроль температуры. В холодильнике должно быть достаточно холодно, а еду нужно готовить до полной готовности.
Четвертое — нельзя размораживать продукты при комнатной температуре, особенно в жару.
Пятое — не покупайте и не употребляйте продукты, которые имеют подозрительный запах, вкус или вид. Также важно пить только чистую воду.
Напомним, в Калиновке Винницкой области после употребления шаурмы в больницу попали 25 человек, среди них семеро детей. Заведение общественного питания временно закрыли.
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