Как не отравиться в жару: пять правил, которые сохранят здоровье

Как не отравиться в жару / © unsplash.com

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В жару продукты портятся значительно быстрее, а риск отравлений возрастает. В таких условиях соблюдение правил пищевой гигиены — критически важно. Эксперт советует соблюдать пять простых, но эффективных правил.

О них в эфире канала КИЇВ24 рассказал врач-гастроэнтеролог Олег Швец.

Первое — соблюдение чистоты. Важно мыть руки, посуду, поверхности и кухонные приборы перед приготовлением пищи.

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Второе — сырые продукты нужно хранить отдельно от готовых, в частности в холодильнике. Нельзя ставить сырое мясо на полку выше готовых блюд.

Третье — контроль температуры. В холодильнике должно быть достаточно холодно, а еду нужно готовить до полной готовности.

Четвертое — нельзя размораживать продукты при комнатной температуре, особенно в жару.

Пятое — не покупайте и не употребляйте продукты, которые имеют подозрительный запах, вкус или вид. Также важно пить только чистую воду.

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Напомним, в Калиновке Винницкой области после употребления шаурмы в больницу попали 25 человек, среди них семеро детей. Заведение общественного питания временно закрыли.

Еще один трагический случай произошел на Тернопольщине: трое детей погибли после употребления блинов с дикорастущими грибами. Пятеро — в тяжелом состоянии. Мать детей подозревается в преступной халатности.