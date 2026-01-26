Как не замерзнуть в холодной квартире: советы врача

Отопление в квартире / © iStock

В условиях холода в домах и перебоев с отоплением украинцам стоит сосредоточиться не на обогреве помещения, а на сохранении тепла собственного тела с помощью правильной одежды и многослойности.

Об этом рассказала врач-кардиолог Александра Телегузова в эфире Київ24.

По ее словам, одним из ключевых принципов согревания является правило трех слоев одежды. «Одно из основных ключевых правил, которые я для себя поняла — это нужно греть не помещение, а себя. И вот, собственно, одежда и тепло тела — это является базой для этого», — пояснила она. Кардиолог отметила, что оптимальным вариантом является сочетание майки, свитера и теплого жилета, ведь именно многослойность позволяет эффективно удерживать тепло.

Особое внимание врач советует уделять нижнему слою одежды. По ее словам, он должен быть исключительно хлопковым или термобельем. «Нижний слой одежды должен быть обязательно хлопковый, ни в коем случае не шерстяной, потому что он будет, наоборот, накапливать и способствовать тому, что человек будет потеть и быстрее замерзать», — отметила Телегузова. Она пояснила, что из-за потери жидкости организм быстрее охлаждается, поэтому правильный выбор материалов является критически важным.

Говоря о согревании ног, кардиолог предостерегла от распространенной ошибки с несколькими парами хлопчатобумажных носков. «Не нужно надевать на ноги две пары хлопчатобумажных носков, потому что ноги вспотеют и замерзнут еще быстрее», — отметила она. Вместо этого стоит выбирать соответствующие теплые материалы и дополнять одежду флисовыми или утепленными вещами.

Телегузова также обратила внимание на то, что в нынешних реалиях теплая верхняя одежда может стать частью домашнего гардероба. «Не стесняйтесь этого — такие условия жизни и такие реалии, что верхняя одежда сейчас становится уже и домашней одеждой», — сказала врач, добавив, что теплые куртки или жилеты даже в квартире помогают сохранять тепло. Она подчеркнула важность защиты ног, шеи, поясницы и груди, а при необходимости — использование перчаток в холодном помещении.

Отдельно кардиолог отметила пользу теплых ног во время сна. «Спать в носках — это также нормально, потому что теплые ноги — это, соответственно, теплое сердце, лучший сон и лучшая теплогенерация», — пояснила она. По ее словам, ношение шапки дома также является вполне обоснованным, ведь значительная часть тепла теряется через голову.

Кроме того, врач посоветовала позаботиться о тепле снизу, поскольку холодный пол повышает риск переохлаждения всего организма. Она рекомендует использовать коврики, картон, пенку или одеяла под ноги и помнить, что холодный пол может способствовать заболеваниям.

В завершение Александра Телегузова посоветовала организовать в доме одну максимально утепленную комнату, в которой семья будет проводить большую часть времени, что позволит эффективнее сохранять тепло и уменьшить нагрузку на организм в период холодов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина переживает одну из самых тяжелых зим за последние годы: из-за сильных морозов и массированных ударов России по энергетической и тепловой инфраструктуре около миллиона человек остались без отопления.