Как недостаток сна меняет аппетит: почему хочется сладкого

Сладости / © Pixabay

Недосып не только портит настроение — он способен менять то, как наш мозг воспринимает запахи, а значит влияет на аппетит. Короткий сон активирует нейронные механизмы, похожие на те, что запускает каннабис, — и делает сладкую и жирную пищу значительно привлекательнее.

TSN.ua проанализировал материалы, опубликованные на Science.org и в базе PubMed Central (PMC), чтобы объяснить, как недостаток сна изменяет аппетит и усиливает тягу к сладкому.

Исследовательская группа под руководством Торстена Канта из Медицинской школы Файнберга (Северо-Западный университет, США) изучала, как недостаток сна влияет на обонятельную систему и выбор пищи. В эксперименте приняли участие 25 здоровых взрослых. В разные периоды они спали либо 4 часа, либо полноценные 8 часов. Уже на следующий вечер после «короткой» ночи в их крови возрастал уровень 2-олеоилглицерина — молекулы, активирующей эндоканнабиноидные рецепторы.

Интересно, что чувство голода у двух групп не отличалось. Но выбор еды — да: участники, которые недосыпали, стабильно тянулись к продуктам с большей калорийностью на грамм. Например, выбирали сладкие пончики вместо маффинов.

Еще один этап эксперимента — МРТ-сканирование во время демонстрации пищевых запахов. Участники, которые спали мало, имели более сильную реакцию грушевидной коры — участка мозга, обрабатывающего запахи. Но этого не хватало, чтобы напрямую объяснить пищевые предпочтения.

Ключевую закономерность ученые нашли, когда проанализировали связь между грушевидной корой и островковой долей — регулятором пищевого поведения. У людей с повышенным уровнем 2-олеоилглицерина эти участки «общались» значительно слабее. Именно уменьшение этого информационного потока может объяснять, почему после короткой ночи мозг стремится к высококалорийной пище.

Нейробиолог Кристиан Бенедикт назвал исследование исключительно перспективным, но подчеркнул: результаты могут зависеть не только от продолжительности сна, но и от времени пробуждения. Участники, которые спали 4 часа, просыпались в 5 утра — еще до рассвета, что могло повлиять на их циркадный ритм.

Команда Канта планирует глубже исследовать, как меняется обоняние в течение дня и как это влияет на пищевое поведение. Отдельный проект будет изучать влияние длительных интервалов без еды (интервального голодания) на биоритмы и реакцию мозга на запахи.

Ученые предполагают, что понимание этого механизма может открыть новые подходы к коррекции пищевого поведения и лечения ожирения. Ведь обоняние — значительно важнее в контроле аппетита, чем мы привыкли думать.

Исследование влияния недостатка сна на пищевую тягу

В 2017 году команда исследователей во главе с Эриком Дейзой провела пилотное рандомизированное исследование формата n-of-1 на здоровом человеке без диабета. Участница носила фитнес-трекер, датчик непрерывного мониторинга глюкозы и несколько раз в день заполняла электронные опросники о настроении и пищевой тяге. В отдельные ночи ее сон искусственно ограничивали до четырех часов, а в другие — она спала не менее шести часов.

Первичный анализ не показал стабильного повышения среднего уровня глюкозы в крови после ночей с недосыпанием. Однако более детальный post hoc анализ выявил другое: после короткого сна увеличивалась изменчивость уровня глюкозы — показатели сильнее «скакали» в течение дня, а не держались на относительно ровном уровне. То есть речь шла не столько о постоянно высоком сахаре, сколько о более резких колебаниях.

Еще один важный результат касался пищевого поведения. После ночей с четырьмя часами сна у участницы чаще появлялась тяга к еде, в том числе к более калорийным продуктам. Авторы пришли к выводу, что недосыпание повышает вероятность «пищевых желаний» в течение следующего дня, даже у человека без диабета.

Отдельно исследователи оценили эмоциональное состояние по шкале PANAS. Существенных изменений положительных эмоций не обнаружили, но недосыпание усиливало негативный аффект — то есть возрастала частота и интенсивность неприятных эмоций. Ярче всего это проявлялось тогда, когда перед тем уровень негативных эмоций был относительно низким.

Ученые отмечают: это пилотное исследование с очень малой выборкой (фактически анализ данных одной участницы), поэтому его результаты нельзя автоматически переносить на всех людей. Впрочем, оно демонстрирует важный тренд: даже одна ночь с резко сокращенным сном может сделать уровень глюкозы более нестабильным, усилить пищевую тягу и ухудшить эмоциональный фон у здорового человека без диабета.

