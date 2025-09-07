Как ночное белье вредит здоровью: эксперты рассказали о шести скрытых угрозах

Кровать / © Pixabay

Сон человека зависит не только от выбора подушки, но и от выбора пижамы. Специалисты отмечают, что для здорового сна ключевую роль играют натуральные материалы, не слишком тесный крой и своевременная стирка ночной одежды.

Неудачный подбор ночной одежды может привести к серьезным заболеваниям, пишет Daily Express.

Специалисты предупредили о шести потенциальных угрозах для здоровья, которые могут вызвать вашу ночную одежду.

1. Риск инфекционных заболеваний

Влажность и тепло, которые образуются во время сна в плотной одежде, — идеальная среда для бактерий и грибков. Это главная причина влагалищных инфекций и заболеваний мочевой системы у женщин.

Мужчины также рискуют, поскольку грибок часто возникает в паху. Риск становится еще выше, если спать в белье, которое уже носили в течение дня, ведь на нем остаются бактерии.

Эксперты отмечают: даже хлопковое белье не может быть безопасным, если оно тесное. Лучшая профилактика таких заболеваний — белье свободного кроя или сон без одежды.

2. Раздражение кожи и сыпь

Ночь — это время, когда кожа должна отдыхать, но нижнее белье может мешать этому процессу.

Тугая резинка, синтетическая ткань или кружево могут тереться о кожу, особенно если вы беспокойны во время сна. Вместе с потом это часто приводит к покраснению, сыпи или грибку.

Если вы болеете экземой, сон в такой одежде может ее привести к ее обострению.

3. Проблемы с мужским здоровьем

Ученые выяснили, что у мужчин, носящих свободное, не тесное белье, сперматозоидов больше и они качественнее, чем у тех, кто предпочитает более тесные модели.

Сон / © Credits

Зажимное нижнее белье, особенно во время сна, может негативно повлиять на качество спермы и со временем на фертильность.

Специалисты отмечают, что для мужчин сон без нижнего белья поддерживает репродуктивную функцию и улучшает здоровье.

4. Сыпи и неприятный запах

Кожа обладает способностью к восстановлению во время сна. Однако этот процесс будет успешен при наличии надлежащей вентиляции. Белье уменьшает поток воздуха к некоторым важным участкам тела, удерживая бактерии и пот близко к коже.

Плохое кровообращение может привести к воспалению волосяных фолликулов, закупоривать поры и вызывать неприятные запахи.

Иногда плохая циркуляция воздуха может вызвать высыпания, похожие на акне, в области бедер и паха.

Специалисты отмечают, что сняв нижнее белье кожа может дышать и эффективнее восстанавливаться.

5. Нарушение качества сна

Чтобы хорошо выспаться, нужно быть удобным, в свою очередь тесное или неудобное нижнее белье может это испортить. Она может натирать, впиваться в кожу и мешать вам.

Даже если вы не просыпаетесь полностью, ваш сон становится хуже. Поэтому утром вы можете чувствовать себя разбитым и уставшим.

6. Гормональный сбой у женщин

Большинство нижнего белья изготавливается из искусственных тканей, обрабатываемых разной химией (красителями, средствами от воспламенения). Во время долгой носки, особенно ночью, эти химические вещества могут попадать на кожу.

Исследования показывают, что эти вещества могут навредить нашей гормональной системе. Полные последствия неизвестны, поэтому врачи советуют быть осторожными.

Самый простой способ — не носить нижнее белье во время сна, чтобы избежать лишнего контакта с химикатами.

Ранее ТСН.ua писал о том, что некоторые витамины могут вызвать бессонницу или влиять на усвоение других нутриентов.

В частности, нерегулярный спящий режим может быть более опасным, чем короткий отдых. Ученые выяснили, что нарушенный ритм сна может вызывать такие заболевания, как диабет или депрессия.

