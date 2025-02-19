Как ногти показывают, сколько вы проживете: ответ генетика

С давних времен до настоящего времени люди ищут рецепт вечной молодости. Современные ученые активно исследуют генетические, пищевые и экологические факторы в надежде раскрыть секреты долголетия. Среди них и доктор Дэвид Синклер – легенда в мире генетики, известный своими исследованиями того, почему мы стареем и как можно замедлить этот процесс. Он преподает биологию старения и трансляционную медицину в Гарвардской медицинской школе с 1999 года, поэтому, безусловно, знает все о старении.

55-летний австралийский академик обнаружил, что вы можете узнать, сколько горючего осталось в вашем баке, просто наблюдая за своими ногтями, пишет LADbible.

"Скорость роста ногтей – это действительно хороший показатель того, насколько вы стареете или не стареете", – сказал доктор Синклер недавно во время одного из эпизодов своего подкаста Lifespan. "Каждый раз, когда мне приходится стричь ногти, я думаю: "Как давно я их стриг?".

Он объяснил, что здоровье ногтей может многое рассказать о скорости, с которой организм генерирует новые, здоровые клетки – и чем быстрее это происходит, тем лучше.

По словам доктора Синклера, быстрое изменение клеток означает, что у вас младший биологический возраст, поскольку по мере взросления этот процесс замедляется.

"Все это родилось из исследования 1979 года, в котором они приклеивали эти маленькие измерительные ленты на ногти людей и измеряли их многие годы", — говорит эксперт.

Исследование показало, что еженедельная скорость роста ногтей уменьшалась примерно на 0,5% каждый год после того, как участникам исполнялось 30 лет.

"И действительно, наблюдая за тысячами людей, мы теперь точно знаем, что скорость роста ногтей уменьшается примерно на полпроцента в год", — поделился эксперт. "Если измерить этот показатель, то это действительно хороший индикатор того, сколько вам лет биологически".

По сути наука предполагает, что если ваши ногти все еще растут быстро по сравнению с другими людьми вашего возраста, вы, вероятно, стареете медленнее, чем они.

По словам доктора Мишель Генри, основательницы клиники кожной и эстетической хирургии Манхэттена, с возрастом организм производит меньше кератина, из-за чего ногти становятся более хрупкими. Ранее она рассказала об этом в интервью Huff Post: "С возрастом наш организм начинает производить меньше природных белков, содержащихся в ногтях, что может привести к тому, что ногти становятся более ломкими, сухими и склонными к ломанию. Эти кератиновые белки также содержатся в волосяных фолликулах.

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