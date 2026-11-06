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Как обезопасить себя от болезни печени — полезные советы
Печень каждый день выполняет много важных функций, поэтому ее следует поддерживать.
Печень ежедневно упорно трудится, чтобы производить питательные вещества, фильтровать токсины, а также регулировать уровень сахара в крови. И хотя этот орган способен к самовосстановлению, не стоит пренебрегать здоровьем.
Об этом пишет издание egeszsegkalauz.
Если печень здорова — организм получает энергию, правильно переваривает пищу, имеет сбалансированный белковый состав крови, стабильный уровень многих гормонов, микроэлементов и т.д. Если больна — страдает все тело. Одним из главных инструментов для контроля здоровья органа есть печеночные пробы.
Печеночные пробы — группа биохимических показателей крови, характеризующих состояние и функцию печени и которые могут изменяться задолго до появления клинических признаков (симптомов) поражения этого органа.
К факторам, увеличивающим риск повышения уровня печеночных ферментов, относят:
злоупотребление алкоголем
некоторые лекарства, травы и витаминные добавки
сахарный диабет
семейный анамнез заболеваний печени
гепатит
Как сохранить свою печень здоровой:
избегайте чрезмерного употребления алкоголя
не используйте негерметично упакованные иглы для инъекций или предметы, загрязненные кровью
потребляйте здоровую пищу
контролируйте уровень сахара в крови, в частности при сахарном диабете
сообщайте своему врачу о приеме любых лекарств, трав и добавок
следите за своим весом
регулярно занимайтесь спортом
Продукты для поддержания печени:
Крестоцветные овощи. Брокколи, руккола и цветная капуста содержат сульфорафан, защищающий гепатоциты от окислительного повреждения.
Пищевые волокна. Отруби, бобовые и цельные злаки связывают желчные кислоты в кишечнике, способствуя разгрузке печени.
Нежирные белки. Белая рыба, индейка и яичный белок снабжают организм аминокислотами без чрезмерного насыщения липидами.
Зелень. Шпинат и петрушка богаты хлорофиллом, который помогает нейтрализовать тяжелые металлы и пестициды.
Ранее сообщалось, что популярный в осеннем меню лук-порей оказался не только универсальной кулинарной приправой, но и мощным источником растительных соединений для поддержания здоровой работы печени и кишечника.