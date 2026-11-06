Печень выполняет множество важных для нашей жизни дел / © Credits

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Печень ежедневно упорно трудится, чтобы производить питательные вещества, фильтровать токсины, а также регулировать уровень сахара в крови. И хотя этот орган способен к самовосстановлению, не стоит пренебрегать здоровьем.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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Если печень здорова — организм получает энергию, правильно переваривает пищу, имеет сбалансированный белковый состав крови, стабильный уровень многих гормонов, микроэлементов и т.д. Если больна — страдает все тело. Одним из главных инструментов для контроля здоровья органа есть печеночные пробы.

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Печеночные пробы — группа биохимических показателей крови, характеризующих состояние и функцию печени и которые могут изменяться задолго до появления клинических признаков (симптомов) поражения этого органа.

К факторам, увеличивающим риск повышения уровня печеночных ферментов, относят:

злоупотребление алкоголем

некоторые лекарства, травы и витаминные добавки

сахарный диабет

семейный анамнез заболеваний печени

гепатит

Как сохранить свою печень здоровой:

избегайте чрезмерного употребления алкоголя

не используйте негерметично упакованные иглы для инъекций или предметы, загрязненные кровью

потребляйте здоровую пищу

контролируйте уровень сахара в крови, в частности при сахарном диабете

сообщайте своему врачу о приеме любых лекарств, трав и добавок

следите за своим весом

регулярно занимайтесь спортом

Продукты для поддержания печени:

Крестоцветные овощи. Брокколи, руккола и цветная капуста содержат сульфорафан, защищающий гепатоциты от окислительного повреждения.

Пищевые волокна. Отруби, бобовые и цельные злаки связывают желчные кислоты в кишечнике, способствуя разгрузке печени.

Нежирные белки. Белая рыба, индейка и яичный белок снабжают организм аминокислотами без чрезмерного насыщения липидами.

Зелень. Шпинат и петрушка богаты хлорофиллом, который помогает нейтрализовать тяжелые металлы и пестициды.

Ранее сообщалось, что популярный в осеннем меню лук-порей оказался не только универсальной кулинарной приправой, но и мощным источником растительных соединений для поддержания здоровой работы печени и кишечника.

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