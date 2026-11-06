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Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Как обезопасить себя от болезни печени — полезные советы

Печень каждый день выполняет много важных функций, поэтому ее следует поддерживать.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Печень выполняет множество важных для нашей жизни дел

Печень выполняет множество важных для нашей жизни дел / © Credits

Печень ежедневно упорно трудится, чтобы производить питательные вещества, фильтровать токсины, а также регулировать уровень сахара в крови. И хотя этот орган способен к самовосстановлению, не стоит пренебрегать здоровьем.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

Если печень здорова — организм получает энергию, правильно переваривает пищу, имеет сбалансированный белковый состав крови, стабильный уровень многих гормонов, микроэлементов и т.д. Если больна — страдает все тело. Одним из главных инструментов для контроля здоровья органа есть печеночные пробы.

Печеночные пробы — группа биохимических показателей крови, характеризующих состояние и функцию печени и которые могут изменяться задолго до появления клинических признаков (симптомов) поражения этого органа.

К факторам, увеличивающим риск повышения уровня печеночных ферментов, относят:

  • злоупотребление алкоголем

  • некоторые лекарства, травы и витаминные добавки

  • сахарный диабет

  • семейный анамнез заболеваний печени

  • гепатит

Как сохранить свою печень здоровой:

  • избегайте чрезмерного употребления алкоголя

  • не используйте негерметично упакованные иглы для инъекций или предметы, загрязненные кровью

  • потребляйте здоровую пищу

  • контролируйте уровень сахара в крови, в частности при сахарном диабете

  • сообщайте своему врачу о приеме любых лекарств, трав и добавок

  • следите за своим весом

  • регулярно занимайтесь спортом

Продукты для поддержания печени:

  • Крестоцветные овощи. Брокколи, руккола и цветная капуста содержат сульфорафан, защищающий гепатоциты от окислительного повреждения.

  • Пищевые волокна. Отруби, бобовые и цельные злаки связывают желчные кислоты в кишечнике, способствуя разгрузке печени.

  • Нежирные белки. Белая рыба, индейка и яичный белок снабжают организм аминокислотами без чрезмерного насыщения липидами.

  • Зелень. Шпинат и петрушка богаты хлорофиллом, который помогает нейтрализовать тяжелые металлы и пестициды.

Ранее сообщалось, что популярный в осеннем меню лук-порей оказался не только универсальной кулинарной приправой, но и мощным источником растительных соединений для поддержания здоровой работы печени и кишечника.

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