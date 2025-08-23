Как облегчить боль без лекарств: неожиданное открытие ученых

Таблетки

Исследователи обнаружили, что боли можно облегчить без медикаментов. По их словам, для этого достаточно озвучить пациенту его медицинский диагноз.

Об этом пишет Daily Mail.

Психиатры из Университета Джеймса Мэдисона и Университета Кейс Вестерн Резерв утверждают, что если дать название определенной проблеме, это может облегчить ее перенос. Это явление они назвали «эффектом Румпельштильцхена». Такое название происходит от известного сказочного персонажа: его магические силы исчезли, как только кто узнал его тайное имя.

По наблюдениям, пациенты часто ощущают облегчение, когда им озвучивают диагноз. Это касается как расстройств (например, РДУГ — расстройство дефицита внимания и гиперактивности — или аутизм), так и обычных проблем, таких как головная боль, вызванная стрессом.

Исследование в 2021 году, проведенное учеными из Университета Бонда в Австралии, показало, что озвучивание медицинского диагноза пациентам часто приносило облегчение, уменьшало самообвинение, а в некоторых случаях улучшило обезболивание.

Другое исследование показало, что состояние пациентов с непонятными симптомами улучшилось, когда врач поставил им четкий диагноз и дал положительный прогноз. Это существенно отличалось от результатов тех, кто не получил ответы на свои вопросы.

Эксперты говорят, что хотя озвучивание диагноза иногда может быть осудительным, для многих людей называние того, что они переживают, помогает избавиться от неопределенности — а вместе с ней и части страданий.

Исследователи заметили, что состояние пациентов улучшалось даже без лечения, что заставило их предположить: само название болезни может оказать значительное положительное влияние на здоровье.

Таблетки / © Pexels

В статье, опубликованной в журнале BJ Psych Bulletin, эксперты объяснили, что клинический диагноз помогает пациентам по-новому взглянуть на свои проблемы, используя «медицинскую призму».

Диагноз служит не только медицинским ярлыком, но и важным социальным инструментом. Он дает людям язык для описания своих страданий, помогает лучше общаться с врачами и найти сообщества поддержки с теми, кто сталкивается с подобными проблемами.

Также в большинстве случаев диагноз дает определенную «надежду и успокоение», позволяя человеку взять на себя роль больного, от которой будет идти само выздоровление.

В то же время ученые предостерегают и о потенциальном вреде. Они отмечают, что в некоторых случаях диагноз может «обесценивать самоидентичность человека», что приводит к стигматизации и социальной изоляции.

Исследователи надеются, что их выводы помогут врачам лучше уяснить влияние диагностики. Однако они признают, что пока нет достаточно клинических доказательств, чтобы полностью подтвердить это явление.

