Как облегчить дыхание при простуде: 6 продуктов, которые помогают снять заложенность носа

Нежить / © pixabay.com

Реклама

Заложенность носа — один из самых распространенных симптомов простуды и сезонной аллергии. Облегчить дыхание можно не только лекарствами, но и с помощью пищи. Некоторые продукты содержат биоактивные соединения, которые уменьшают воспаление и способствуют очищению носовых проходов.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Теплый бульон традиционно считают «пищей для выздоровления», и не без оснований. Жидкость помогает разжижать слизь, а теплый пар — уменьшать заложенность пазух. Особенно часто вспоминают куриный бульон, которому приписывают легкие противовоспалительные свойства и способность облегчать симптомы простуды.

Реклама

Похожий эффект имеет и теплый чай. Горячий напиток увлажняет слизистые оболочки, а пар способствует временному открытию носовых ходов. В зеленом чае содержатся антиоксиданты-катехины, которые могут уменьшать продолжительность насморка. Дополнительную пользу могут дать травяные чаи — из ромашки, имбиря, мяты или бузины, хотя научные доказательства их эффективности остаются ограниченными.

Мед, добавленный в чай, также может быть полезным. Он обладает антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами, облегчает кашель и способствует отхождению мокроты. В то же время мед категорически не рекомендуют детям до одного года.

Временно «пробить» нос способна острая пища. Перец чили содержит капсаицин, а васаби, горчица и хрен — алилизотиоцианат. Эти вещества раздражают слизистую оболочку, стимулируют выделение слизи и могут быстро уменьшить заложенность. Впрочем, чрезмерное количество острого может вызвать обратный эффект — усиление воспаления и дискомфорта.

Еще один неожиданный помощник — ананас. В нем есть фермент бромелайн, который помогает разжижать слизь и оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, ананас богат витамином C, поддерживающим иммунную систему. Некоторые исследования связывают бромелайн с облегчением симптомов гайморита, хотя окончательных выводов пока нет.

Реклама

Полезным может быть и пробиотический йогурт. Несмотря на распространенный миф о том, что молочные продукты «сгущают» слизь, йогурты с пробиотиками обладают противовоспалительными свойствами и содержат цинк, важный для иммунитета. Регулярное потребление таких продуктов может уменьшить риск простуды и облегчить ее течение. Специалисты советуют выбирать несладкие варианты — например, греческий йогурт.

В то же время при заложенности носа стоит ограничить алкоголь, который способствует обезвоживанию и воспалению, а у чувствительных людей может провоцировать высвобождение гистамина. Не рекомендуют и избыток рафинированного сахара, который усиливает воспалительные процессы. У некоторых людей симптомы также обостряют продукты с высоким содержанием гистамина — сыры, переработанное мясо, квашеные продукты, вино, пиво, а также отдельные овощи и фрукты.

Врачи отмечают: если заложенность не проходит более 10 дней, появляется высокая температура, затрудненное дыхание, обезвоживание или невозможность есть и пить, следует обратиться за медицинской помощью. В таких случаях самолечение может быть опасным.

Напомним, во время простуды организм нуждается в поддержке изнутри. Специалисты объяснили, какие продукты помогают укрепить иммунитет и облегчить симптомы болезни.