Как обрезание влияет на сексуальную жизнь мужчин — ответ экспертов

Специалисты в области урологии объяснили, как обрезание может влиять на сексуальную жизнь мужчин, а также рассказали, почему некоторые люди проходят эту процедуру уже во взрослом возрасте.

По данным медиков, одной из самых распространенных причин для медицинского обрезания является фимоз — состояние, при котором крайняя плоть настолько сужается, что ее трудно или невозможно оттянуть назад, передает Unilad.

Консультант-уролог Хуссейн Альнаджар из Cleveland Clinic London объяснил, что фимоз часто связан с лишайным склерозом — хроническим воспалительным заболеванием кожи.

По словам врача, из-за накопления мочи под крайней плотью может возникать длительное воспаление, которое со временем влечет за собой рубцевание тканей.

«Многие мужчины считают, что это негативно влияет на их сексуальную жизнь, поскольку эрекция может быть болезненной», — отметил Альнаджар.

В таких случаях обрезание может не только облегчить симптомы, но и положительно отразиться на комфорте во время сексуальной жизни.

Одним из главных вопросов, который волнует мужчин перед процедурой, остается изменение чувствительности. Однако уролог отмечает, что серьезные изменения случаются редко, а большинство пациентов со временем адаптируются.

В то же время эксперты подчеркивают, что влияние обрезания на сексуальную жизнь может быть очень индивидуальным. Некоторые мужчины сообщают о снижении чувствительности, в то время как другие не замечают никаких существенных изменений.

Обзор исследований, опубликованный в Journal of Sexual Medicine в 2013 году, пришел к выводу, что обрезание в целом не оказывает значительного влияния на сексуальную функцию, удовлетворение или уровень наслаждения во время секса.

Также специалисты отмечают, что определенные отличия могут подмечать и сексуальные партнеры, однако эти изменения обычно остаются субъективными.

