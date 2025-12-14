Как обуздать тягу к сладкому: диетологи назвали 19 продуктов, которые вам помогут

Фрукты / © Getty Images

Реклама

Сильное желание съесть что-то сладкое знакомо многим — оно часто возникает не из-за настоящего голода, а как привычка или реакция на усталость. Эксперты по питанию напоминают: правильные продукты могут существенно уменьшить тягу к сахару и помочь чувствовать себя сытыми дольше — без лишних калорий.

TSN.ua проанализировал рекомендации диетологов сайте DailyMail и Healthline, чтобы объяснить, как стресс и эмоциональное истощение меняют аппетит и усиливают тягу к сладкому.

19 продуктов, которые реально помогают обуздать тягу к сахару

Среди самых эффективных «антисладких» вариантов — фрукты и ягоды. Они естественно сладкие, богатые клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и дают ощущение насыщения. Если очень хочется шоколада, лучшей альтернативой станет черный шоколад с высоким содержанием какао: в нем меньше сахара и больше полезных полифенолов.

Реклама

Для перекусов подойдет йогурт без добавления сахара, семена чиа, снэк-бары из цельных ингредиентов, а также смузи из целых фруктов и молочных продуктов. Они сочетают белок и клетчатку — именно эта комбинация помогает приглушить тягу к сладенькому. Не стоит игнорировать чечевицу, яйца, мясо, рыбу и птицу — белковые продукты хорошо контролируют аппетит в течение дня.

Сладкую нотку без избытка сахара могут дать финики и чернослив — их советуют употреблять умеренно, сочетая с орехами. В список также входят запеченный сладкий картофель, trail mix (смеси сухофруктов и орехов), цельнозерновые продукты, ферментированные блюда и обычные овощи, которые обогащают рацион клетчаткой и поддерживают здоровье кишечника.

В качестве компромисса при отказе от сладких газированных напитков специалисты рекомендуют газировку без сахара или даже жевательные резинки или мятные конфеты без подсластителей — они помогают «обмануть» вкусовые рецепторы без калорийной перегрузки.

Как преодолеть тягу к сладкому за 15 минут

Вечер, ужин позади — а рука сама тянется к печенью. Знакомое ощущение, когда запахи из пекарни или просто скука заставят искать шоколад, даже если голода нет. Диетолог программы здорового питания Робби Паддик объясняет: это не «слабость», а естественная реакция мозга на физические и эмоциональные потребности.

Реклама

Специалист отмечает, что тяга формируется как из-за недоедания или больших перерывов между приемами пищи, так и из-за стресса или эмоционального истощения. Исследование Университета Бангора 2023 года подтвердило: люди под сильным стрессом чаще набирают вес и вдвое чаще сообщают об усилении пищевой тяги.

Паддик объясняет, что мозг инстинктивно «сканирует» вокруг на высококалорийную пищу, если организму не хватает ресурса: гормоны голода растут, а чувствительность к шоколаду или фастфуду усиливается. Эмоциональные факторы работают аналогично — если человек привык «успокаиваться» едой, мозг каждый раз напоминает о легком пути к комфорту.

Эксперт советует простую 15-минутную методику, позволяющую разобраться в истоках тяги и реагировать на нее без сахара.

Шаг 1: Пятиминутная проверка состояния

Сначала стоит оценить, действительно ли вы голодны: когда в последний раз ели полноценно? Если прошло более пяти часов — организм может требовать питательного перекуса. Далее — эмоции: это стресс, скука, одиночество, усталость? Важно также заметить мысли вроде «я испортил день» или «я заслужил сладкое» — они усиливают импульс.

Реклама

Не менее важны контекст и привычки: определенное время суток или место могут автоматически «включать» желание есть. Такой анализ позволяет понять: это физический голод или эмоциональная потребность.

Шаг 2: Пятиминутное целенаправленное отвлечение

Далее — действие в соответствии с реальной потребностью.

Если это голод, поможет перекус с белком и овощами.

Если одиночество — короткое сообщение другу.

Скука — небольшая задача или головоломка.

Реклама

Усталость — свежий воздух или прогулка.

Речь идет не об избегании мыслей о еде, а об удовлетворении настоящих потребностей, чтобы не закреплять привычку «заедать» эмоции.

Шаг 3: Пятиминутная визуализация будущего себя

В конце Паддик советует представить, как вы будете чувствовать себя через час, если поддержали себя вместо импульсивного перекуса. Так формируется новый опыт: человек видит, что может справляться с эмоциями без сладкого. Для закрепления эффекта стоит записать одно наблюдение о собственной реакции.

Диетолог также предлагает метод «серфинга по желанию». Тягу он советует представлять волной: она нарастает, достигает пика и спадает. Задача — не «гасить» ее, а пережить. Для этого устанавливают таймер и фиксируют, сколько времени удается удержаться от действия. В следующий раз — добавляют еще минуту.

Реклама

Альтернативные действия, например глубокое дыхание, разговор с близким человеком или прогулка, помогают мозгу отвязать стимул «хочу сладкого» от автоматического вознаграждения.

Паддик подчеркивает: дело не в силе воли, а в понимании того, что именно запускает тягу. И когда устранить ее истинные причины, желание сладкого становится значительно слабее — и, главное, контролируемым.

Напомним, когда мы нервничаем, часто рука автоматически тянется за сладким или жирным — и это не просто «слабая сила воли». Ученые объясняют: за питанием под стрессом стоит сложная игра гормонов, которая со временем может привести к набору веса и ожирению.