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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Как обычная вода регулирует артериальное давление

Обезвоживание может вызвать стрессовые реакции в организме, что способствует повышению артериального давления.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Вода – не просто средство для утоления жажды

Вода — не просто средство для утоления жажды / © pexels.com

Поддержание водного баланса может помочь сохранить здоровый уровень АД, поскольку гидратация помогает организму поддерживать нормальный объем крови и способствует здоровому кровообращению.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

Вода также поддерживает функционирование почек, играющих важную роль в регуляции объема жидкостей в организме и устранении избытка натрия, одного из основных факторов, повышающих артериальное давление. Регулярное потребление воды помогает этим органам эффективно удалять излишки этого элемента, способствуя снижению АД.

Обезвоживание создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и затрудняет поддержание здорового артериального давления.

Когда организм теряет воду, в крови растет концентрация натрия. Это стимулирует выброс гормона вазопрессина, взаимодействующего с почками, пытаясь удержать воду в организме. В свою очередь, вазопрессин также сужает сосуды, повышая артериальное давление.

Как правильно пить воду для стабилизации давления

  • Маленькие порции: пейте равномерно в течение всего дня

  • Ориентир объема: около 25–30 мл на килограмм веса, если нет лекарственных ограничений

  • Температура: выбирайте воду комнатной температуры

Ранее мы писали о том, что головная боль в сочетании с другими симптомами может свидетельствовать о проблемах давления.

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