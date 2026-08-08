Как обычная вода регулирует артериальное давление

Вода — не просто средство для утоления жажды / © pexels.com

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Поддержание водного баланса может помочь сохранить здоровый уровень АД, поскольку гидратация помогает организму поддерживать нормальный объем крови и способствует здоровому кровообращению.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Вода также поддерживает функционирование почек, играющих важную роль в регуляции объема жидкостей в организме и устранении избытка натрия, одного из основных факторов, повышающих артериальное давление. Регулярное потребление воды помогает этим органам эффективно удалять излишки этого элемента, способствуя снижению АД.

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Обезвоживание создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и затрудняет поддержание здорового артериального давления.

Когда организм теряет воду, в крови растет концентрация натрия. Это стимулирует выброс гормона вазопрессина, взаимодействующего с почками, пытаясь удержать воду в организме. В свою очередь, вазопрессин также сужает сосуды, повышая артериальное давление.

Как правильно пить воду для стабилизации давления

Маленькие порции: пейте равномерно в течение всего дня

Ориентир объема: около 25–30 мл на килограмм веса, если нет лекарственных ограничений

Температура: выбирайте воду комнатной температуры

Ранее мы писали о том, что головная боль в сочетании с другими симптомами может свидетельствовать о проблемах давления.

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