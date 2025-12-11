- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 2 мин
Как обычные носки улучшают сон: исследование показало впечатляющий эффект
Зимой многие страдают от бессонницы из-за холода, но ученые нашли простой способ улучшить сон без лекарств.
С наступлением холодов многие начинают замечать, что засыпать труднее, а сон становится менее качественным. Низкая температура в комнате мешает телу расслабиться, но ученые нашли простой и бесплатный способ решить эту проблему.
Об этом пишет Express.
Секрет крепкого сна кроется в обычном согревании ног. Преподаватель биомедицинских наук Университета Солфорда Гарет Най объясняет: теплые стопы являются ключевым сигналом для мозга, что пора переходить в режим отдыха.
Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Physiological Anthropology, подтвердило эффект: спавшие в носках люди засыпали на 7,5 минуты быстрее, спали на 32 минуты дольше и реже просыпались ночью.
Когда ноги нагреваются, сосуды расширяются, и организм более эффективно отдает тепло. Это приводит к легкому снижению общей температуры тела — естественного сигнала для засыпания.
Холодные ноги заставляют организм входить в режим «бдительности»: сосуды сужаются, и тело сохраняет тепло для жизненно важных органов, что затрудняет засыпание.
Как правильно использовать метод «теплых ног»
Эксперты советуют:
выбирать свободные носки из натуральных тканей, чтобы не нарушать кровообращение;
если спать в носках неудобно — перед сном сделать теплую ванночку для ног или положить в кровать грелку;
держать комнату прохладной — оптимальная температура для сна 16–18°C, но ноги должны быть в тепле.
Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.