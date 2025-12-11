Как обычные носки улучшают сон: исследование показало впечатляющий эффект

Сон / © unsplash.com

С наступлением холодов многие начинают замечать, что засыпать труднее, а сон становится менее качественным. Низкая температура в комнате мешает телу расслабиться, но ученые нашли простой и бесплатный способ решить эту проблему.

Об этом пишет Express.

Секрет крепкого сна кроется в обычном согревании ног. Преподаватель биомедицинских наук Университета Солфорда Гарет Най объясняет: теплые стопы являются ключевым сигналом для мозга, что пора переходить в режим отдыха.

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Physiological Anthropology, подтвердило эффект: спавшие в носках люди засыпали на 7,5 минуты быстрее, спали на 32 минуты дольше и реже просыпались ночью.

Когда ноги нагреваются, сосуды расширяются, и организм более эффективно отдает тепло. Это приводит к легкому снижению общей температуры тела — естественного сигнала для засыпания.

Холодные ноги заставляют организм входить в режим «бдительности»: сосуды сужаются, и тело сохраняет тепло для жизненно важных органов, что затрудняет засыпание.

Как правильно использовать метод «теплых ног»

Эксперты советуют:

выбирать свободные носки из натуральных тканей, чтобы не нарушать кровообращение;

если спать в носках неудобно — перед сном сделать теплую ванночку для ног или положить в кровать грелку;

держать комнату прохладной — оптимальная температура для сна 16–18°C, но ноги должны быть в тепле.

