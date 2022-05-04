Как оказать человеку первую помощь в случае судорог

Как оказать человеку первую помощь в случае судорог

Причины возникновения судорог могут быть разные, и это не только эпилепсия.

Среди них: механические повреждения мозга, кровоизлияние в мозг, менингит, энцефалит, злоупотребление алкоголем и другое.

Минздрав публикует инструкцию, как предоставить домедицинскую помощь в данном случае судом.

Помните главное: если вы стали свидетелем того, как у человека начались судороги, вызовите бригаду экстренной медицинской помощи.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

Читайте также: