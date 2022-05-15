Как оказать домедицинскую помощь в случае цистита

Как оказать домедицинскую помощь в случае цистита

Первая помощь при цистите и что делать с антибиотиками.

Цистит – это воспаление слизистой мочевого пузыря. Обычно причиной возникновения цистита являются бактерии, попавшие в мочевой пузырь.

Минздрав опубликовал информацию о признаках и факторах риска возникновения цистита, как предотвратить возникновение острой инфекции мочевого пузыря и как помочь себе в случае цистита.

Обратите внимание, что применение препаратов, рекомендованных Минздравом, допустимо в случае, если у вас нет возможности связаться с вашим лечащим/семейным врачом.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.