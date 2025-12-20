Как омолодить мозг на 8 лет: ученые назвали четыре простые привычки, продлевающие жизнь

Фото иллюстративное / © iStock

Реклама

Ученые из Университета Флориды выяснили, что ваш мозг может стать на восемь лет моложе благодаря всего нескольким полезным привычкам.

Об этом пишет Daily Mail

Как утверждают ученые, проявление оптимизма, крепкий сон, управление стрессом и общение с близкими буквально «омолаживают» ткани мозга.

Реклама

В течение двух лет исследование наблюдало за 128 людьми среднего и старшего возраста, большинство из которых — женщины с хронической болью в коленях.

С помощью МРТ и машинного обучения ученые определили «возраст мозга» каждого участника. Результаты показали, что те, кто имел благоприятные психологические показатели и здоровый образ жизни, имели мозг до восьми лет моложе своего фактического возраста.

В то же время такие факторы трудностей, как хроническая боль, низкий доход, недостаточное образование и социальная незащищенность, были связаны с мозгом, который выглядел старше.

Однако исследователи обнаружили, что хотя влияние трудностей на старение мозга со временем ослабевало, преимущества положительных факторов образа жизни были сильнее и продолжительнее.

Реклама

Отказ от курения и контроль веса также критически важны для молодости мозга.

Руководитель исследования Кимберли Сибилле из Университета Флориды отмечает, что здоровые привычки не просто уменьшают боль, а реально укрепляют организм на всех уровнях.

Результаты исследований подтверждают, что психическое состояние и образ жизни спасают мозг даже при наличии хронических болезней. Кроме того, ученые предполагают, что на продолжительность жизни влияют и определенные черты характера.

Исследователи из Университета Лимерика проанализировали данные более 500 тысяч людей и выяснили, как характер влияет на продолжительность жизни. Оказалось, что уровень смертности напрямую зависит от черт личности:

Реклама

невротизм: тревожные и эмоционально нестабильные люди имеют на 3% выше риск преждевременной смерти;

добросовестность: дисциплина и организованность снижают риск смерти на 10%;

экстраверсия: общительность уменьшает риск на 3% (сильнее всего это заметно в США и Австралии).

Связи между продолжительностью жизни и открытостью или доброжелательностью ученые не нашли.

«Личность является критическим фактором здоровья и долголетия, а ее влияние по масштабам подобно общепризнанным факторам общественного здоровья, таким как социально-экономический статус», — отметила руководитель исследования Мара Макгихан.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.