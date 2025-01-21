Как определить, опасна ли вода для здоровья: специалисты назвали главные признаки

Чистая питьевая вода необходима человеку для существования, а от его качества зависит состояние нашего здоровья, самочувствие и даже внешний вид.

Некоторые признаки могут свидетельствовать о непригодности воды для питья. Изменение цвета или запаха воды может являться сигналом наличия токсичных веществ, негативно влияющих на здоровье.

Об этом идет речь в материале UA.Press.

Например, мутная вода может содержать опасные химические элементы, а желтый оттенок указывает на перенасыщение воды железом, медью или свинцом.

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Зеленый оттенок обычно свидетельствует об избытке меди, а тухлый запах – о сероводороде.

Повышенная жесткость воды – признак повышенной концентрации магния и кальция.

Запах рыбы указывает на высокий уровень бария.

Кроме того, американские ученые отмечают, что в водопроводной воде могут находиться канцерогенные загрязнители, такие как мышьяк и радиоактивные элементы, повышающие риск онкозаболеваний.

"Исследователи заявили, что около трети предполагаемых диагнозов рака могут быть связаны с побочным эффектом от действия химикатов, обрабатывающих водопроводную воду", – говорится в сообщении.

Напомним, жесткая вода является невидимым врагом кожи, волос и даже самочувствия, ведь ее взаимодействие с кожей и волосами нередко становится причиной неприятных последствий: сухости, зуда, тусклости и даже раздражений.

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