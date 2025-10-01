Как орехи влияют на вес: ученые рассказали о шокирующем эффекте

Орехи / © Pixabay

Орехи давно считают «вредными» для фигуры — слишком калорийные, слишком жирные и тяжелые для контроля веса. Однако новые исследования опровергают эти стереотипы.

Об этом пишет издание Daily Mail

По данным последних экспериментов, употребление 50 г грецких орехов на завтрак улучшает память и реакцию в течение дня. Другие исследования показали, что добавление орехов в диеты с ограничением калорий не мешает похудению, а иногда даже помогает потерять больше веса.

Эксперты подчеркивают, что орехи содержат белок, клетчатку и полезные жиры, которые не только насыщают, но и поддерживают здоровье сердца, мозга и обмен веществ.

По поводу фигуры и орехов

На самом деле организм усваивает не все калории из орехов. Исследования Министерства сельского хозяйства США показали, что около 20% калорий из миндаля и грецких орехов не всасываются в кровь через клеточные стенки и выходят из организма.

«Орехи чрезвычайно питательны, но тело не использует каждую калорию, которую они содержат. Именно поэтому они не приводят к увеличению веса так, как другие высокожировые продукты», — объясняет нутрициолог Грейс Кингсвелл.

Кроме того, белки, клетчатка и ненасыщенные жиры помогают контролировать аппетит и стабилизируют уровень сахара в крови, снижая риск переедания в течение дня.

Орехи — больше чем перекус

Употребление орехов положительно влияет на сердце, мозг, репродуктивную систему и настроение. Грецкие орехи богаты омега-3, белком и полифенолами, которые снижают воспаление и поддерживают когнитивные функции. Миндаль полезен для пищеварения и иммунитета благодаря клетчатке и витамину E. Бразильские орехи обеспечивают организм селеном, необходимым для щитовидной железы.

Исследования показывают, что у мужчин, которые регулярно употребляли орехи, улучшается качество спермы, а у женщин повышается вероятность зачатия. Кроме того, орехи связаны с более низким давлением, снижением риска диабета 2 типа и улучшением настроения.

Как правильно включать орехи в рацион

Специалисты советуют употреблять орехи в умеренных количествах — примерно 30 г в день, что соответствует небольшой горсти. Они хорошо сочетаются с ягодами, фруктами или йогуртом, повышая усвоение питательных веществ. Замачивание и сушка орехов делает их более легкими для пищеварения и еще более полезными.

«Несмотря на десятилетия советов по диете, мы все еще не получаем достаточно питательных веществ. Орехи — идеальный способ вернуться к основам здорового питания», — добавляет доктор Эмма Дербишир.

