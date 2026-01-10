Как отличить грипп от обычной простуды: главный симптом, который сразу все покажет

Чем отличается грипп от ОРВИ / © pexels.com

По словам врачей, для гриппа характерна высокая температура — до 39-40 градусов, часто с сильным ознобом. Насморк в первые два дня практически не появляется — это главный признак гриппа, отличающий его от большинства других острых респираторных вирусных инфекций. Заложенность носа обычно начинает беспокоить только на третий день после подъема температуры.

По словам эксперта, сухость и перение в горле могут возникнуть сразу, а затем перерасти в кашель и боль в горле. Еще одна неприятная особенность гриппа — сильная интоксикация организма, проявляющаяся слабостью, сонливостью, потерей аппетита, тошнотой и даже рвотой.

Если заболевание протекает без осложнений, острая фаза длится примерно четыре-пять дней. После этого самочувствие постепенно улучшается.